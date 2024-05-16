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16 мая 2024, 17:44 Читати українською

Стало известно, сколько Приватбанку может стоить выход в Германию

О планах государственного Приватбанка выйти на рынок Германии или Польши рассказал в конце апреля председатель правления банка Герхард Беш. Окончательно определиться в этом вопросе пообещал до конца 2024 года, пишет Лига.

О планах государственного Приватбанка выйти на рынок Германии или Польши рассказал в конце апреля председатель правления банка Герхард Беш.
Фото:depositphotos

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Что известно

В комментарии изданию банкир Елена Домуз (в Украине занимала руководящие должности в Банке Кредит Днепр, Юнекс Банке и т. д., а сейчас работает в одном из розничных банков Болгарии) раскрыла стоимость выхода банка на рынок стран Евросоюза.

«Минимальное требование для открытия филиала уже присутствующего банка в Еврозоне — 5 млн евро. То есть — от 10 млн евро будет вход. Это если филиал. А если банк — то это десятки миллионов евро», — говорит она.

Ударить по прибыли украинского банка в Германии в дальнейшем может и законодательство.

Читайте: Приватбанк рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки

«Важно не столько создать банк, сколько соблюдать законодательство страны. Незнание приведет к тому, что все наши заработки побьют штрафы на миллиардные суммы, потому что мы не придерживались того или иного постановления. Будучи в Украине, мы даже не представляем, какой рынок Германии сложный», — говорит Андрей Громосяк (работал в ПроКредит Банке в Украине, а затем в немецком Commerzbank).

Важным аспектом является и то, кто уйдет в украинский банк в Германии.

«Рынок Германии overbanked и если надеяться на 1+ миллион украинцев здесь, то этого мало для того, чтобы быть успешными. К тому же — многие аспекты, такие как защита персональных данных и т. п., нуждаются в инвестициях в персонал и ИТ», — говорит Громосяк.

Тем не менее с точки зрения Громосяка, немецкие банки от украинских отстают очень сильно. И мы бы здесь выиграли.

Для выхода на рынок зарубежной страны украинский банк должен подать на рассмотрение НБУ ходатайство. Также он должен получить и разрешение банковского регулятора той страны, в которую он хочет зайти.

В настоящее время в Украине работает 66 банков. 36 из них — без иностранного капитала.

Источник: Минфин
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