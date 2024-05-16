О планах государственного Приватбанка выйти на рынок Германии или Польши рассказал в конце апреля председатель правления банка Герхард Беш. Окончательно определиться в этом вопросе пообещал до конца 2024 года, пишет Лига.
Стало известно, сколько Приватбанку может стоить выход в Германию
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Что известно
В комментарии изданию банкир Елена Домуз (в Украине занимала руководящие должности в Банке Кредит Днепр, Юнекс Банке
«Минимальное требование для открытия филиала уже присутствующего банка в Еврозоне — 5 млн евро. То есть — от 10 млн евро будет вход. Это если филиал. А если банк — то это десятки миллионов евро», — говорит она.
Ударить по прибыли украинского банка в Германии в дальнейшем может и законодательство.
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«Важно не столько создать банк, сколько соблюдать законодательство страны. Незнание приведет к тому, что все наши заработки побьют штрафы на миллиардные суммы, потому что мы не придерживались того или иного постановления. Будучи в Украине, мы даже не представляем, какой рынок Германии сложный», — говорит Андрей Громосяк (работал в ПроКредит Банке в Украине, а затем в немецком Commerzbank).
Важным аспектом является и то, кто уйдет в украинский банк в Германии.
«Рынок Германии overbanked и если надеяться на 1+ миллион украинцев здесь, то этого мало для того, чтобы быть успешными. К тому же — многие аспекты, такие как защита персональных данных
Тем не менее с точки зрения Громосяка, немецкие банки от украинских отстают очень сильно. И мы бы здесь выиграли.
Для выхода на рынок зарубежной страны украинский банк должен подать на рассмотрение НБУ ходатайство. Также он должен получить и разрешение банковского регулятора той страны, в которую он хочет зайти.
В настоящее время в Украине работает 66 банков. 36 из них — без иностранного капитала.
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