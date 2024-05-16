Danone выведет российскую «дочку» из бенефициаров Кременчугского молокозавода

Кабинет министров согласовал соглашение, согласно которому международная группа компаний Danone выведет российскую «дочку» из состава бенефициаров Кременчугского молокозавода. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 мая.

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Отмечается, что речь идет о 1 304 125 000 простых именных акциях, составляющих 100% уставного капитала «Кременчугского завода».

К концу первого квартала 2024 года основным акционером ЧАО «Галактон» было АО «Данон россия» (рф) — 94,6%, в то время как остальное 5,4% принадлежало ЧАО «Кременчугский гормолокозавод».

Согласно распоряжению, правительство согласовало отчуждение права участия «Галактон» в пользу другого члена группы Danone — ООО «Данон Днепр».

Напомним

«Минфин» писал, что Danone планирует продать свой российский бизнес члену установленного Кремлем руководства, связанного с племянником лидера Чечни Рамзана Кадырова, через семь месяцев после того, как Путин приказал конфисковать локальные предприятия французской компании.