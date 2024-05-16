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16 мая 2024, 16:38 Читати українською

Danone выведет российскую «дочку» из бенефициаров Кременчугского молокозавода

Кабинет министров согласовал соглашение, согласно которому международная группа компаний Danone выведет российскую «дочку» из состава бенефициаров Кременчугского молокозавода. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 мая.

Кабинет министров согласовал соглашение, согласно которому международная группа компаний Danone выведет российскую «дочку» из состава бенефициаров Кременчугского молокозавода.
Фото: agroportal.ua

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Отмечается, что речь идет о 1 304 125 000 простых именных акциях, составляющих 100% уставного капитала «Кременчугского завода».

К концу первого квартала 2024 года основным акционером ЧАО «Галактон» было АО «Данон россия» (рф) — 94,6%, в то время как остальное 5,4% принадлежало ЧАО «Кременчугский гормолокозавод».

Согласно распоряжению, правительство согласовало отчуждение права участия «Галактон» в пользу другого члена группы Danone — ООО «Данон Днепр».

Напомним

«Минфин» писал, что Danone планирует продать свой российский бизнес члену установленного Кремлем руководства, связанного с племянником лидера Чечни Рамзана Кадырова, через семь месяцев после того, как Путин приказал конфисковать локальные предприятия французской компании.

Источник: Минфин
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