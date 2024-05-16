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16 мая 2024, 13:54 Читати українською

Украина будет жить с дефицитом электричества два года. Нынешние ограничения могут продолжаться до августа

Даже если устранить некоторые повреждения генерации, то следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в ходе брифинга.

Даже если устранить некоторые повреждения генерации, то следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что в Украине имеется откровенный дефицит генерирующих мощностей. В то же время, высоковольтные сети находятся в лучшем состоянии.

«К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть нанесенных повреждений удастся в ближайшее время устранить и восстановить, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы», — заявил он.

Ограничение

В свою очередь советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения потребителей, начавшихся с 14 мая, могут продолжаться до августа. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при больших температурах.

«Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов», — отметил Бойко.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», — заметил Бойко.

Он пояснил, что с понижением температуры населения начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей», — добавил член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+41
Lolik1837
Lolik1837
16 мая 2024, 13:59
#
Если уж в стране полная Ж…, со всем, даже с электричеством — так может пора мирные переговоры проводить ?
+
0
stas12345
stas12345
16 мая 2024, 14:07
#
Неее. Пока кредиты дают, донаты донатятся можно воевать
+
+82
KValera
KValera
16 мая 2024, 14:10
#
Lolik1837 С кем и о чём вести переговоры? Рашисты в открытую везде говорят о том, что Украина должна быть уничтожены вместе с украинцами. Другие варианты они не рассматривают.
+
+11
stas12345
stas12345
16 мая 2024, 14:47
#
Так украинцев в любом случае скоро не будет, посмотрите на рост населения за предыдущие 10 лет войны и посмотрите на рост рождаемости. Но если войны не будет — власть недозаработает
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
16 мая 2024, 15:46
#
Це тобі москалі таке сказали?
+
+22
Kharakternyk
Kharakternyk
16 мая 2024, 14:22
#
Не всіх дурних ще ця війна забрала, тому буде ще продовжуватись довго.
+
0
Oligarh
Oligarh
16 мая 2024, 15:14
#
Ты как бы путаешь… есть твоя Ж и их Ж, вот Ж будет чувствовать себя плохо, а их Ж очень даже хорошо
+
+30
BrutForce
BrutForce
16 мая 2024, 14:05
#
Найкраще балансування споживання через ринковий двозонний тариф — люди самі будуть вирішувати чм платити по 5−6 грн за кіловат вдень, чи вдвічі менше вночі. Відключення бізнесу в першу чергу, які і так платять ринкову ціну — не вихід. Малозабезпечених звісно треба субсидувати и адресно, але це не більше 20% всіх побутових споживачів, з далеко не найвищим споживанням. Чому всі мають терпіти відключення через те що хтось опплює електрикою будинок 500м2і заряджає пару Audi E-tron вдень? Ці люди цілком здатні платити ринкову ціну.
+
0
stas12345
stas12345
16 мая 2024, 14:10
#
Идея хорошая только один кВт днём должен стоить 20 грн, а ночью 10. При меньших ценах потребление сильно не снизится
+
0
veritas69
veritas69
16 мая 2024, 14:21
#
А буде просто 20. і вдень і вночі
+
+39
Sarevok
Sarevok
16 мая 2024, 14:43
#
Предлагаю просто отключить от электроснабжения всех украинцев, кроме депутатов, ментов, судей, букмекеров, клоунов и прочих критически важных для функционирования государства персонажей, одновременно обязав отключенных выплачивать ежемесячно по 1500 гривен на восстановление электростанций. Когда электростанции будут восстановлены, подключить всех обратно.
+
+15
KValera
KValera
16 мая 2024, 14:12
#
BrutForce. Почему кто-то должен платить 6 грн, а кто-то 2 грн? Стоимость должна быть одинаковая для всех иначе это уже не рыночная стоимость. Так же как цирк и букмекерская контора это у нас критическая инфраструктура.
+
+39
vovan9870
vovan9870
16 мая 2024, 14:16
#
Чому це два роки? Що мішає зараз РФ знищити решту електростанцій?
+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 15:47
#
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги. ZE-Балабол!
На українську владу чекають численні судові позови.
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди. Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття. Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця?
Подякуйте ZE!
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