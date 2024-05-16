Даже если устранить некоторые повреждения генерации, то следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в ходе брифинга.
Украина будет жить с дефицитом электричества два года. Нынешние ограничения могут продолжаться до августа
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Он отметил, что в Украине имеется откровенный дефицит генерирующих мощностей. В то же время, высоковольтные сети находятся в лучшем состоянии.
«К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть нанесенных повреждений удастся в ближайшее время устранить и восстановить, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы», — заявил он.
Ограничение
В свою очередь советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения потребителей, начавшихся с 14 мая, могут продолжаться до августа. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при больших температурах.
«Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов», — отметил Бойко.
В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.
«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», — заметил Бойко.
Он пояснил, что с понижением температуры населения начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.
«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей», — добавил член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».
Комментарии - 14
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