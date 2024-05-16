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16 мая 2024, 14:15 Читати українською

Европейские банки утроили доходы в рф с начала большой войны — Bloomberg

Совокупное количество сотрудников пяти банков ЕС с крупнейшими операциями в россии упало лишь на 3% после полномасштабного вторжения. При этом прибыль европейских банков выросла примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои деньги, застрявшие в рф. Об этом сообщает Bloomberg.

Совокупное количество сотрудников пяти банков ЕС с крупнейшими операциями в россии упало лишь на 3% после полномасштабного вторжения.

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Deutsche Bank AG резко сократил количество своих сотрудников в россии, в основном из-за закрытия IT-центра. Однако в прошлом году он также получил в рф более высокие прибыли, чем в 2021 году, до полномасштабного вторжения.

Это достаточно типично для банков, которые все еще испытывают деньги в россии, учитывая трудности, с которыми европейцы сталкиваются при доставке денег домой, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Отмечается, что доходы дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросли более чем в три раза, а у итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo SpA они выросли примерно в 20 раз.

Единственный крупный банк ЕС, которому удалось достичь полного разрыва с рф, — это французский Société Générale SA, продавший свою крупнейшую российскую дочернюю компанию «Росбанк» через несколько недель после полномасштабного вторжения.

Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от диктатора Владимира Путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местными менеджерами подразделения, но соглашение замедлилось из-за бюрократических препятствий.

Нидерландская финансовая группа ING Groep NV, работающая в россии с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократила свой бизнес, связанный с рф, на три четверти, примерно до 1,3 млрд евро.

Американская транснациональная финансовая корпорация Citigroup прекратила почти все институциональные банковские услуги в россии в начале прошлого года, хотя у нее еще есть $7 млрд, привязанных к стране, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке.

Другой американский финансовый конгломерат JPMorgan Chase утверждает, что по состоянию на март 2024 года у него было около $350 млн, застрявших в россии.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящих деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником Кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил помощь от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки, но OTP настаивает, что не получил выгоды от его отношений с Путиным.

Банк заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в россии через дочернюю компанию со штатом около 3 100 сотрудников и более 50 филиалов. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 млн. евро на случай дефолтов в рф и сократил свой кредитный портфель на две трети.

Генеральный директор Андреа Орсель заявил на майской конференции, что банк придерживается санкций и продолжит делать все возможное, но окончательный выход из россии будет сложно осуществить.

Однако ни один кредитор не иллюстрирует дилемму европейцев лучше, чем Raiffeisen, пытающийся в течение двух лет сократить убытки. Сложное соглашение о репатриации капитала провалилось 8 мая, когда банк заявил, что ему не удалось убедить западных регуляторов поддержать этот план, что поставило его под угрозу нарушения санкций.

Raiffeisen заявляет, что он работает над обеспечением соблюдения санкций и что с 2022 года он «значительно сократил свою деятельность в россии», сократив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 млрд евро, хотя численность его персонала фактически выросла на 7 % почти до 10 тысяч.

Хотя он предпочел продажу, в банке отметили, что найти покупателя сложно, и любое соглашение потребует одобрения россии.

Напомним

«Минфин» писал, что банку Raiffeisen ограничат доступ к финансовой системе США, если он не выйдет из россии.

Источник: Минфин
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