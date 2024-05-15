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15 мая 2024, 17:54 Читати українською

Отзыв апреля: Почему Приват может увеличить первый взнос по кредиту «єОселя»

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в апреле. Им стал пользователь под ником Антон Ten, который рассказал о том, как оформлял льготную ипотеку в Приватбанке. Его опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в апреле.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Автор отзыва написал, что хотел получить кредит по программе «єОселя» в Приватбанке. Необходимые бумаги собрал быстро, а вот организация встречи с представителем банка забрала неделю, будто потому, что тот был единственным специалистом, кто в области работает с «єОселя». После всех встреч и переговоров удалось прийти к заполнению заявки.

«После заполнения моей заявки мне согласовали кредит, но с авансовым платежом 40%, только потому, что счет моего ЧП открыт не в Приватбанке, и банк не может контролировать предпринимательскую деятельность!!! А что самое интересное, потраченное мною время на данный процесс, дал свой результат. Квартира продана!!! Но не мне», — возмущается Антон Ten.

На запрос «Минфина» в Приватбанке ответили следующее: «Согласно закону о „Банковской деятельности“, АО КБ „Приватбанк“ самостоятельно по своему усмотрению принимает решение о возможности предоставления кредита».

Сергей Савинский, адвокат и советник Gracers, считает, что ситуация со льготной ипотекой выглядит странно, поскольку у банков есть полный контроль над поступлениями заемщика из-за выписок.

Руководитель отдела инвестиций и аналитики «Интергал-Буд» Анна Анисимова отмечает, что процесс согласования заявки на первичном рынке занимает минимум 3−4 недели, поэтому компания бронирует объект на два месяца. Зачастую задержки связаны с неполным пакетом документов от заемщика.

На вторичном рынке, по ее словам, проблемы возникают из-за нежелания собственников жилья долго ждать согласования кредита, что может привести к преимуществу другого покупателя с готовыми средствами. Анисимова добавляет, что в их практике не было случаев увеличения первого взноса после предварительного согласования сделки, хотя в редких случаях клиенты могут быть переведены в другой банк.

Светлана Рощина из Ассоциации специалистов по недвижимости говорит, что Приватбанк часто создает проблемы при заключении сделок как по «єОселі», так и по «єВідновленню».

Она советует обращаться к другим банкам в случае трудностей с Приватбанком, поскольку есть много аккредитованных банков, работающих по этим программам без проблем.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов, отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыв месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
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