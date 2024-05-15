ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году

Ожидается, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Отмечается, что, хотя рост экономики в Украине в 2023 году был поддержан рекордным урожаем, удары по электроэнергетической инфраструктуре страны были одним из факторов, которые могут сдерживать дальнейший рост в 2024 году.

«В Украине в 2023 году экономика была усилена не только отличными урожаями, но и увеличением расходов на оборону, что поддержало внутренний спрос, тогда как чистый экспорт продолжал падать», — говорится в сообщении.

Другие благоприятные факторы включали успех украинских властей в возобновлении электроснабжения после атак россии минувшей зимой на гражданскую инфраструктуру, а также устойчивость и адаптивность украинского бизнеса.

В ЕБРР также отметили, что своевременное внешнее финансирование в 2023 г. стало дополнительным стабилизирующим фактором, который помог снизить инфляцию в Украине до целевого уровня около 5%.

Кроме того, действовала 48-месячная программа расширенного финансирования (EFF) МВФ на сумму $15,6 млрд, третий пересмотр которой был одобрен Советом директоров МВФ в марте 2024 года.

Украина также получила $42,5 млрд. от доноров и международных организаций, включая гранты на $12 млрд. Это подняло официальные валютные резервы до рекордного уровня, поскольку государственный долг вырос почти до 90% ВВП.

Прогноз

«Однако в 2024 году перспектива продолжительной войны и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования на этот год, которые продолжались несколько месяцев, прежде чем были решены, поставили новые вызовы», — отметили в ЕБРР.

Ограниченный внутренний спрос, нехватка рабочей силы и недостаточные инвестиции также относятся к факторам, предположительно ограничивающим перспективы роста экономики Украины.

Позитивным моментом является то, что вдоль побережья открыт новый украинский Черноморский экспортный коридор, что устранило неопределенность безопасности использования Черного моря для экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, таких как металлы и руды.

После медленного начала использования этого коридора набирает обороты не только сельское хозяйство, но и металлургия и горнодобывающая промышленность, которые были одними из наиболее пострадавших отраслей за последние два года.

«Восстановление экспорта и увеличение внутреннего военного производства, вероятно, приведет к экономическому росту на 3% в 2024 году, ускорению до 6% в 2025 году. Однако риски остаются высокими, в частности, связаны с разрушением портовой и электрической инфраструктуры», — добавили в ЕБРР.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство экономики Украины прогнозирует нынешний рост ВВП на 4,6%.