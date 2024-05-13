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13 мая 2024, 16:24 Читати українською

Колебание гривны на межбанке связано с большими бюджетными вливаниями — эксперт

Большая волатильность на межбанке связана со значительным поступлением бюджетных средств, которые в свою очередь влияют на объем покупки валюты. Об этом рассказал начальник отдела валютно-финансовых операций и операций на денежном рынке Sense Bank Дмитрий Очеретяный.

Большая волатильность на межбанке связана со значительным поступлением бюджетных средств, которые в свою очередь влияют на объем покупки валюты.

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Прошедшая неделя показалась очень волатильной для гривны. Так, в начале прошлой недели можно наблюдать укрепление национальной валюты на межбанковском валютном рынке до 39,20. Такого показателя, к слову, гривна не видела с начала апреля 2024 года. Но после укрепления гривны доллар существенно подорожал до 39,80 — 39,85.

«Значительная волатильность на межбанке связана со значительным поступлением бюджетных средств, которые в свою очередь влияют на объем покупки валюты на межбанковском валютном рынке Украины», — отметил Очеретяный.

Это произошло на фоне традиционного присутствия на межбанке НБУ, который в течение четвертой недели продал свыше $533 миллиона.

«В общем — волатильность в пределах 1% на межбанке — это явление привычное и будет присутствовать на рынке постоянно. Главным риском для национальной валюты в дальнейшем будут большие бюджетные поступления в банковскую ликвидность», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, Очеретяный прогнозирует укрепление гривны в течение следующей недели.

«Ключевые предпосылки для укрепления национальной валюты такие же, как и на прошлой неделе, а именно: ощутимая потребность в аккумулировании гривны для уплаты квартальных налогов и увеличения продажи экспортерами валюты для этого. В этом свете перспектива увидеть гривну в диапазоне 39,00 — 39,20 выглядит реальной», — прогнозирует он.

Что же касается наличного курса, то он не реагировал на изменения на прошлой неделе и оставался на уровне 39,85 — 39,95, подобную тенденцию ожидают и на этой неделе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Kankakee
Kankakee
13 мая 2024, 16:29
#
Гривня ослабляється вже навіть від вливань 🙀… що він нєсьот? 🤦‍♂️
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