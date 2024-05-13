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13 мая 2024, 13:37 Читати українською

Банкиры ожидают ослабления гривны на фоне валютной либерализации

Банкиры ожидают, что курс гривны по отношению к доллару летом опустится до 40 грн, эксперты говорят, что нацвалюта подешевеет на фоне введения либерализации на рынке. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Банкиры ожидают, что курс гривны по отношению к доллару летом опустится до 40 грн, некоторые эксперты говорят, что нацвалюта подешевеет на фоне введения либерализации на рынке.

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Официальный курс гривны летом может ослабить до уровня 40,00−40,50 грн/$1, поделился ожиданиями начальник управления межбанковских операций Приватбанка Никита Мишаков.

«Но я не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать», — сказал он. комментарии.

Мишаков считает, что объявленный НБУ 3 мая пакет смягчения валютных ограничений будет оказывать определенное давление на курс нацвалюты с конца прошлой недели или с текущей.

«Лично мое мнение: я вижу курс в районе 40,00 грн/$1, 40,50 грн/$1, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, я думаю, что это скорректируется до 39 ,50 грн/$1», — поделился своими ожиданиями начальник управления межбанковских операций.

Мишаков отметил, что, по его мнению, курсовой коридор будет в пределах текущего уровня, близкого к отметке 40,00 грн/$1 с колебаниями в обе стороны около 50 коп.

«Результатом либерализации станет необходимость увеличения валютных интервенций НБУ для поддержания стабильности курса гривны, но это не повлечет за собой дополнительных угроз для макрофинансовой устойчивости», — поделилась мнением начальница управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар.

«Колебания курса возможны, но в допустимых пределах. Летом мы не ожидаем, что официальный курс превысит отметку в 40,2 грн/$1. В то же время уже в конце года высока вероятность роста показателя до 40,7 грн/$1. То есть до уровня, который Министерство финансов Украины заложило в бюджет 2024 года», — отметила она.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий отметил, что пакет смягчений валютных ограничений в краткосрочном периоде увеличит структурный дефицит на межбанковском рынке, но улучшит условия ведения бизнеса и решит проблемы с обслуживанием внешних кредитов. Анонсированные меры по валютной либерализации могут усилить приток валюты в среднесрочном периоде, считает банкир.

Однако в отличие от коллег, ожидающих девальвацию нацвалюты, Колодий допускает, что на валютном рынке можно будет наблюдать сезонное укрепление гривны благодаря широким возможностям интервенций центробанка, учитывая достаточно высокий уровень международных резервов.

«Для покрытия структурного дефицита НБУ достаточно резервов и будет использовать их для этого. Поэтому для нас не станет сюрпризом медленная сезонная ревальвация гривни как четкий сигнал рынка о способности поддерживать валютную стабильность», — подчеркнул он.

Банкир также сообщил, что, по оценкам Райффайзен Банка, валютная либерализация была заложена еще в январском макропрогнозе регулятора, что соответствовало дополнительному «утечке» валюты в $5,6 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
13 мая 2024, 14:31
#
Всі очікують на зміцнення валюти.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
13 мая 2024, 15:52
#
Та шо вы говорите…
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