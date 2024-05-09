Победа Украины — самый лучший сценарий для мировой экономики — REO breakfast

В последний день Весенних сборов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне проходило традиционное мероприятие — REO breakfast или презентация Регионального экономического обзора МВФ. Здесь встречаются министры финансов и руководители центробанков стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, чтобы обсудить экономическое развитие региона. Ключевые выводы мероприятия для NV рассказал глава НБУ Андрей Пышный. «Минфин» выбрал главное.

1. Текущей целью макроэкономической политики в регионе остается «мягкая посадка», то есть возвращение инфляции к целевым уровням с умеренными экономическими затратами. На данный момент эта цель выглядит достижимой. Однако «встречный ветер» неопределенности и рисков может осложнить ее выполнение.

В развитых европейских экономиках риски для «мягкой посадки» более сбалансированы. В то же время для многих экономик региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы они сдвинуты вверх из-за все еще устойчивой базовой инфляции и стабильно высоких инфляционных ожиданий.

Мировое финансовое сообщество постепенно приходит к выводу, что победа Украины в войне — самый лучший сценарий для мировой экономики. Ведь именно полномасштабная война россии против Украины генерирует значительную часть неопределенности и инфляционных рисков. А риск полномасштабной агрессии россии глобальный. В то же время базовое предположение в том, что эскалации в сторону Запада не будет.

2. Сворачивание фискальной поддержки и смягчение монетарной политики в регионе будет сопровождаться ростом реальных доходов и, следовательно, потребления. Это будет компенсировать последствия антикризисных действий центробанков и стимулировать инвестиции, которые для развитых стран возобновятся в 2025 году.

В ведущих европейских экономиках будет происходить взвешенное смягчение монетарной политики: не слишком быстро, но и не слишком медленно. В то же время многим европейским странам с развивающимися рынками придется дольше сохранять жесткие монетарные условия, чтобы полностью усмирить инфляционные угрозы. Это будет сдерживать приток инвестиций.

Центральные банки должны сохранять бдительность, тщательно анализировать инфляционные процессы, чтобы не допустить потери контроля над ними. Учитывая стоимость принятых мер по приведению инфляции к адекватным значениям после ее недооценки в 2021 году, сегодня центробанки не будут рисковать стремительным снижением инфляции при шаткой ценовой стабильности.

3. Обеспечение «мягкой посадки» — не единственная задача, требующая неотложного внимания европейских центральных банков и правительств. Уровень дохода на душу населения в регионе ЦСПСЕ значительно отстает от мировых показателей. Сейчас ВВП на душу населения в регионе меньше, чем в США, на треть, хотя еще несколько десятилетий назад они были на одном уровне.

Этот разрыв вряд ли будет преодолен в ближайшее время, ведь старение населения сдерживает рост производительности. Многим странам приходится нести экономические убытки от российской войны и существенно увеличивать расходы на оборону. Кроме того, закладываются существенные долгосрочные расходы на климатические проекты.

Поэтому старые модели экономического роста нуждаются в дальнейшей масштабной трансформации. Это потребует проведения структурных фискальных реформ и усугубляет срочную потребность в обеспечении устойчивого экономического роста. Тем не менее Европа доказала, что может преодолеть даже самые серьезные препятствия, если будет действовать решительно и вместе.

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4. На фоне постепенного восстановления экономики большинство стран Европы полностью отказываются от кризисной бюджетной поддержки и субсидий, однако так, чтобы не подрывать государственные инвестиции и системы социальной защиты. Современная фискальная политика должна быть такой, чтобы сгенерировать буферы для последующих кризисных периодов. Это позволит создать пространство для удовлетворения потребностей в расходах, связанных со старением населения, изменением климата и обороной.

В то же время проблемы в секторе недвижимости многих европейских стран и, как следствие, увеличение количества банкротств могут привести к большему, чем ожидалось, росту объема проблемных кредитов. Банки, которые сейчас хорошо капитализированы и у которых достаточный уровень ликвидности, будут нуждаться в достаточно значительных буферах капитала, чтобы противостоять росту объемов неработающих кредитов и одновременно поддерживать прогнозируемое увеличение инвестиций.

Также отмечалось, что регуляторы должны избежать миграции рисков от банковского сектора к менее регулируемым небанковским финансовым учреждениям. Это отдельная зона риска.

5. Ключевой приоритет Европейской комиссии — формулировка амбициозного набора реформ, способствующих устойчивому экономическому росту и углублению единого европейского рынка. Симметричная задача стоит и перед Украиной. Мы продолжаем движение на пути к членству в ЕС и уверенно продвигаемся вперед по приведению нашего законодательства в соответствие с европейским. Совместные усилия в сфере финансовых реформ станут основой для укрепления всей европейской экономики. Работая вместе, страны-члены ЕС могут существенно повысить доходы на душу населения, устранив остающиеся на пути к единому рынку внутренние барьеры.

Для обеспечения лучшего распределения капитала необходимо завершить создание банковского союза и союза рынков капитала. Меры будут включать в себя большую гармонизацию национальных правил в части налогов и субсидий, совершенствования режимов неплатежеспособности и уменьшения административного бремени.

Лучшие перспективы экономического роста потребуют усилий как на уровне отдельных стран, так и на общеевропейском уровне. Меры будут направлены на повышение уровня занятости, подготовку рабочей силы к будущим структурным сдвигам, создание благоприятной среды для частных инвестиций. Способствовать инновациям следует на одинаковых европейских условиях, отмечалось во время встреч, особенно когда речь идет о переходе к «зеленой» энергетике.