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7 мая 2024, 11:45 Читати українською

НБУ усилит контроль за возвратом валютной выручки экспортерами — Пышный

Нацбанк после введения крупного пакета валютной либерализации планирует ужесточить контроль возвращения экспортерами валютной выручки в Украину. Об этом глава правления Национального банка Андрей Пышный рассказал в эфире телемарафона.

Нацбанк после введения крупного пакета валютной либерализации планирует ужесточить контроль возвращения экспортерами валютной выручки в Украину.

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«Для того чтобы мы и дальше шли путем смягчения валютных ограничений, нам необходимо чтобы бизнес воспользовался этой возможностью максимально ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину, она не должна оставаться за границей. Следовательно, с нашей стороны будут ужесточены еще больше требования по валютному контролю и контролю за возвратом экспортной выручки», — подчеркнул Пышный.

Он предупредил, что любой непроизводительный отток капитала из Украины будет сталкиваться с жесткой реакцией Национального банка.

«Мы очень надеемся, что бизнес, который настаивал на возможности валютной либерализации, воспользуется этим не для того, чтобы вывести валютные средства, а для того, чтобы создать дополнительные возможности. Для того чтобы создать возможность привлечь в Украину частный капитал, для того, чтобы создать возможность привлечь в Украину новые заемные средства, для того чтобы оплатить аренду, финансовый лизинг и построить новые… партнерства, что соответственно создаст приток валюты в Украину», — отметил Пышный.

Он оценил стоимость валютной либерализации для валютных резервов в $5−5,5 млрд, однако назвал этот шаг оправданным.

Напомним, что Национальный банк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для бизнеса с начала полномасштабной войны. Большинство из них вступили в силу с 4 мая.

В частности, упраздняются все валютные ограничения для импорта работ и услуг, бизнесу позволили выводить «новые» дивиденды, погашать проценты по «старым» внешним кредитам, также смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты в пользу материнских компаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
7 мая 2024, 12:12
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А Пишний я дивлюся ще той наївний оптиміст))
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