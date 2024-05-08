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8 мая 2024, 13:41 Читати українською

В Украине продолжили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 11 августа 2024 года.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Парламентарии приняли законопроект № 11234 о продлении военного положения, а также № 11235 о продлении срока общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

С начала полномасштабного вторжения это уже одиннадцатое продолжение военного положения и общей мобилизации.

Далее законопроекты должен подписать президент Владимир Зеленский.

Военное положение и мобилизация

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 г. в связи с полномасштабной военной агрессией РФ.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Напомним

16 апреля Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
eurousa
eurousa
8 мая 2024, 14:24
#
Добре що не порошенко. Чотири ноги — добре, а дві ноги — погано.
+
0
zevs1
zevs1
8 мая 2024, 15:16
#
Матрос Железняк залазя на амбразуру сообщил важную новость, о которой все знали заранее.
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