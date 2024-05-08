За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
В апреле украинцы купили более 4,2 тысяч электрокаров. Топ-5 авто
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как изменился рынок электрокаров
По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос вдвое.
Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 г.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 шт. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.). Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.
Читайте: Заехать на СТО: сколько сейчас стоит ремонт машины и почему он дорожает
Также был зарегистрирован один новый электробус.
Топ-5 новых электромобилей месяца:
- VW iD.4 — 141 ед.;
- Honda M-NV — 72 ед.;
- Nissan Ariya — 68 ед.;
- BYD Song Plus — 49 ед;
- MG 4 — 39 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 497 ед.;
- Tesla Model 3 — 414 ед.;
- Tesla Model Y — 343 ед.;
- VW е-Golf — 253 ед.;
- Hyundai Kona — 205 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1