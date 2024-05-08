В апреле украинцы купили более 4,2 тысяч электрокаров. Топ-5 авто

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Как изменился рынок электрокаров

По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос вдвое.

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 г.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 шт. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.). Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

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Также был зарегистрирован один новый электробус.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

VW iD.4 — 141 ед.;

Honda M-NV — 72 ед.;

Nissan Ariya — 68 ед.;

BYD Song Plus — 49 ед;

MG 4 — 39 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: