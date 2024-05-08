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8 мая 2024, 11:02 Читати українською

В апреле украинцы купили более 4,2 тысяч электрокаров. Топ-5 авто

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс.
Фото:depositphotos

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Как изменился рынок электрокаров

По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос вдвое.

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 г.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4141 шт. (новых — 707 шт., б/у — 3434 шт.). Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

Читайте: Заехать на СТО: сколько сейчас стоит ремонт машины и почему он дорожает

Также был зарегистрирован один новый электробус.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

  • VW iD.4 — 141 ед.;
  • Honda M-NV — 72 ед.;
  • Nissan Ariya — 68 ед.;
  • BYD Song Plus — 49 ед;
  • MG 4 — 39 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 497 ед.;
  • Tesla Model 3 — 414 ед.;
  • Tesla Model Y — 343 ед.;
  • VW е-Golf — 253 ед.;
  • Hyundai Kona — 205 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
8 мая 2024, 12:01
#
Чем они их планируют заправлять?
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