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7 мая 2024, 9:26 Читати українською

«єОселя»: С начала года украинцы взяли кредитов на 6 млрд грн

3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на почти 6 млрд грн с начала 2024 года. 30% из них — на покупку жилья первой продажи. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

3 400 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на почти 6 млрд грн с начала 2024 года. 30% из них — на покупку жилья первой продажи.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано кредитов с начала года

Всего с начала действия программы кредиты взяли 9 757 семей на более чем 15 млрд грн.

«За четыре месяца текущего года кредиты на приобретение жилья по программе „єОселя“ взяли уже более 3 400 украинцев на общую сумму почти 6 млрд грн. 3 300 семей приобретут квартиры, 122 — частные дома. 30% кредитов по программе выдано на приобретение жилья так называемой первой продажи — готовой от застройщика или строящегося жилья», — отметила Бигун.

Читайте: «єОселя»: только 1% заявок получили льготные кредиты

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 264 кредита на 467 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 124 военнослужащих и силовиков, 23 педагога, 17 медиков и 1 ученый;
  • кредиты под 7% получили 81 украинец без собственного жилья, 9 ВПЛ и 9 ветеранов.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 183 кредитов, в то же время 81 украинец взял кредит на покупку жилья первой продажи — готовой у застройщика, или в возводимом доме.

Где взяли больше всего кредитов

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

  • Киевской области — 71;
  • города Киева — 59;
  • Ровенской области — 15;
  • Львовской области — 14.

Кто может воспользоваться программой

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами являются — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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