Банкиры прогнозируют укрепление гривны до 39 за доллар

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2024, 16:26 Читати українською

Банкиры прогнозируют укрепление гривны до 39 за доллар

Прошедшую неделю можно охарактеризовать как положительную для национальной валюты. Гривна укрепилась до 39,35 за доллар США. В Sense Bank говорят, что укреплению гривны предшествовал целый ряд обстоятельств.

Прошедшую неделю можно охарактеризовать как положительную для национальной валюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Благодаря чему укрепилась гривна

«Укрепление гривны произошло на фоне уменьшения активности на международном валютном рынке, которое связано с выходными в Китае, в конце месяца и активном участии Национального банка Украины. Регулятор продолжает продавать валюту и за прошедшую неделю продажи достигли 508 млн долларов. Именно совокупность этих обстоятельств и привела к укреплению курса гривны с 39,75 до 39,35», — отмечают в пресс-службе Sense Bank.

По прогнозам финансистов гривна и дальше будет укрепляться на межбанковском валютном рынке.

Читайте: НБУ снял валютные ограничения на $4 млрд: как это повлияет на курс доллара

Прогнозы банкиров

«До 20 мая бизнес должен уплатить квартальные налоги, что в сочетании с сезонным снижением активности может послужить основанием для дальнейшего укрепления национальной валюты. На следующей неделе мы можем увидеть 39,00 гривны за доллар», — прогнозируют банкиры.

Наличный рынок

Иная ситуация на наличном рынке. Там доллар торговался на уровне 39,80 — 39,90. Стабильный спрос на наличные деньги не позволяет снижаться курсу, а банки не спешат снижать курс в кассах. Поэтому вряд ли стоит ожидать снижения курса гривны в обменниках.

Риски для гривны

Что касается рисков, то главным из них остается большие вливания бюджетных средств в банковскую ликвидность, которые в свою очередь попадают на межбанковский валютный рынок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
w33
w33
6 мая 2024, 17:03
#
І так зрозуміло в травні буде укріплення гривні
+
0
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 17:37
#
Тренд на зміцнення є, а от буде чи ні - питання, міркую що ні, особливо на кінець травня
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 мая 2024, 18:33
#
«
І так зрозуміло в травні буде укріплення гривні»

Та я почитал ваши комменты — так у вас круглый год «укріплення гривні»
Вас почитать — так не понятно почему сейчас доллар не по 1 грн 80 коп ?

Такой бред про курс пишите
+
0
TAN72
TAN72
6 мая 2024, 17:29
#
Якписав «Мінфін», у влади залишилося небагато часу, щоб домовитися про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями та відстрочити виплату $4,5 млрд. В умовах тотального дефіциту держбюджету та несвоєчасного надходження зовнішньої допомоги повернути цей борг немає можливості, про що регулярно каже керівництво Нацбанку. Експерти ж наполегливо рекомендують домовлятися про відстрочку погашення не лише на $4,5 млрд, а про всі платежі за бондами на $23,3 млрд.
+
0
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 17:39
#
Почитайте про це, перш ніж писати. Https://minfin.com.ua/ua/2024/04/22/125453105/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами