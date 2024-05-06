Банкиры прогнозируют укрепление гривны до 39 за доллар

Прошедшую неделю можно охарактеризовать как положительную для национальной валюты . Гривна укрепилась до 39,35 за доллар США. В Sense Bank говорят, что укреплению гривны предшествовал целый ряд обстоятельств.

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Благодаря чему укрепилась гривна

«Укрепление гривны произошло на фоне уменьшения активности на международном валютном рынке, которое связано с выходными в Китае, в конце месяца и активном участии Национального банка Украины. Регулятор продолжает продавать валюту и за прошедшую неделю продажи достигли 508 млн долларов. Именно совокупность этих обстоятельств и привела к укреплению курса гривны с 39,75 до 39,35», — отмечают в пресс-службе Sense Bank.

По прогнозам финансистов гривна и дальше будет укрепляться на межбанковском валютном рынке.

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Прогнозы банкиров

«До 20 мая бизнес должен уплатить квартальные налоги, что в сочетании с сезонным снижением активности может послужить основанием для дальнейшего укрепления национальной валюты. На следующей неделе мы можем увидеть 39,00 гривны за доллар», — прогнозируют банкиры.

Наличный рынок

Иная ситуация на наличном рынке. Там доллар торговался на уровне 39,80 — 39,90. Стабильный спрос на наличные деньги не позволяет снижаться курсу, а банки не спешат снижать курс в кассах. Поэтому вряд ли стоит ожидать снижения курса гривны в обменниках.

Риски для гривны

Что касается рисков, то главным из них остается большие вливания бюджетных средств в банковскую ликвидность, которые в свою очередь попадают на межбанковский валютный рынок.