Более 140 тысяч фирм прописаны по адресам массовой регистрации

Более 140 тысяч компаний в Украине оказались зарегистрированными по адресам массовой регистрации. Такими адресами считаются места, где зарегистрировано более 50 предприятий. Об этом сообщает «Опендатабот».

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1286 адресов массовой регистрации компаний сейчас существует в Украине, по данным Единого государственного реестра. Больше компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс., или 71,8% от общего количества. В троицу попали Харьковская и Одесская области — более 8 тыс. (6,3%) и 5 тыс. (4,1%) соответственно.

Те же регионы возглавляют перечень и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесской области — 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.