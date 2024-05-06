Более 140 тысяч компаний в Украине оказались зарегистрированными по адресам массовой регистрации. Такими адресами считаются места, где зарегистрировано более 50 предприятий. Об этом сообщает «Опендатабот».
Более 140 тысяч фирм прописаны по адресам массовой регистрации
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1286 адресов массовой регистрации компаний сейчас существует в Украине, по данным Единого государственного реестра. Больше компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс., или 71,8% от общего количества. В троицу попали Харьковская и Одесская области — более 8 тыс. (6,3%) и 5 тыс. (4,1%) соответственно.
Те же регионы возглавляют перечень и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесской области — 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.
Больше компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2363 компаний, из которых 1978 активных и 385 неактивных. Остальный список также находится в столице: 1696 компаний по ул. Зверинецкая, 63, 1117 компаний на Бориспольской, 9
Комментарии - 1
У Великій Британії це окремий вид бізнесу що дозволяє реєструвати компанію не за адресою проживання, що важливо наприклад для дрібного бізнесу.
В нас, до слова, свого часу був великий (хоч і локальний) скандал коли айтішники що зареєстровані як ФОП раптом дізнались що адреса їх реєстрації є публічними даними. Як раз той випадок коли можливість зареєструвати свій бізнес за іншою адресою була б при нагоді.