Повышение тарифов на электроэнергию будет быстрым и существенным — прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ на экономически обоснованные уровни в течение нескольких лет. При этом ожидается, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти быстрее из-за сложной ситуации в энергетике. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.

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В обновленный макроэкономический прогноз Нацбанк заложил «достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию».

«Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения», — отмечается в документе.

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НБУ отмечает, что отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее», — считают в Нацбанке.