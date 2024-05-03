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3 мая 2024, 15:51 Читати українською

Повышение тарифов на электроэнергию будет быстрым и существенным — прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ на экономически обоснованные уровни в течение нескольких лет. При этом ожидается, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти быстрее из-за сложной ситуации в энергетике. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.

Национальный банк Украины прогнозирует поэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ на экономически обоснованные уровни в течение нескольких лет.
Фото: pixabay.com

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В обновленный макроэкономический прогноз Нацбанк заложил «достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию».

«Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения», — отмечается в документе.

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НБУ отмечает, что отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее», — считают в Нацбанке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+51
Tido oss
Tido oss
3 мая 2024, 15:57
#
Жесть пускай вже сразу 40 грн за киловат

+
+36
innapcholko
innapcholko
3 мая 2024, 16:25
#
Украина, как *** — дяде дать на лево норм, а для своих только за подарки.
+
+87
KValera
KValera
3 мая 2024, 16:38
#
Для учителей тарифы не проблема. Они с 2019 по 4000 долларов в месяц получают.
+
+30
TAN72
TAN72
3 мая 2024, 17:03
#
Требование МВФ, а НБУ тут для словца.
+
+57
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 мая 2024, 17:04
#
Ключевая фраза -…экономически обоснлвпнные…
Последний раз я эту фразу слышал от яценюка и порошенко…
Дальше можно не читать.
+
+57
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 мая 2024, 17:10
#
Сразу вмпомнил слова министра ревы — украинцы бедные патамуша много едят, а в домах холодно патамуша ходят в трусах…
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