Приватбанк будет бесплатно доставлять карты Новой почтой по Украине и Европе до конца года

Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой Новой почтой по всей Украине и в 13 странах Европы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Как заказать новую карту

Чтобы заказать новую карточку Приватбанка или перевыпустить действующую, необходимо оформить заявку в Приват24.

Получить карту можно в отделении или почтамате Новой почты по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испании.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин обязал Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов.