Проблема хрущевок в Украине. Какие варианты решения рассматривают в парламенте

В Верховной раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда — в частности, малометражных «хрущевок». Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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Среди популярных в ЕС методов — надстройка дополнительных этажей, перестройка квартир ради увеличения их площади, застройка площади между домами, а также снос целых районов ради нового строительства на их месте.

По словам Шуляк, все это может стать продолжением новой — ориентированной на опыт ЕС, жилищной политики, которую в Украине сейчас разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Соответствующий законопроект — «Об основных принципах жилищной политики» планируют презентовать в течение следующих двух месяцев.

Неэффективный закон

В Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья до сих пор регулирует закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда», принятый в 2006 году.

Парламентарша отметила, что данный закон абсолютно неэффективен:

во-первых, потому, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома,

во-вторых, за неимением государственного финансирования.

Последний раз решить проблему устаревшего жилищного фонда в Украине попытались в 2021 году, когда был зарегистрирован законопроект № 6458. Он предусматривал, в частности, что под реконструкцию устаревшего жилья подпадают дома разной этажности, а не только 5-этажки. При этом заказчиками таких проектов могут являться исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Законопроект также расширял перечень возможных источников финансирования проектов реконструкции и приводил алгоритм принятия решений по реконструкции или сносу.

Кроме того, предполагалось усовершенствовать процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья и различные возможные варианты отселения жителей во время реконструкции. Впрочем, полномасштабное вторжение существенно изменило приоритеты в реализации государственных решений.

«С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и уровня развития экономики государства и его социальной ориентации.

Поэтому и Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, принимая во внимание опыт ЕС, как это происходило на примере законопроекта «Об основах жилищной политики», — отметила Шуляк.

Глава профильного комитета ВР также сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

Важным пунктом, который следует учитывать, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент. Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, то редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их эффективного использования.

По сути, редевелопмент — это процесс вторичного, комплексного развития территории — ее «возрождения».

В Украине возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом.