mono 2.0 — все о первом за шесть лет редизайне банковского приложения

В начале ноября 2023 года сооснователь monobank Олег Гороховский анонсировал первый за шесть лет редизайн мобильного приложения банка. Обновление вышло в апреле. Кроме изменений дизайна, в приложении появились новые функции. Более подробно о редизайне «Минфин» расспросил у monobank и собрал самое главное.

Для чего понадобились изменения приложения

В банке считают, что настало время перемен. Когда создавалась предварительная версия дизайна, в ее основу легла Черная карта, то есть первая карта monobank. Сейчас же продуктов стало больше. Это и Белая карта, детские, валютные и премиальные карты, услуги для ФОП, депозиты, «Банка», покупка частями, покупка облигаций.

«Интерфейс и логика первого дизайна были рассчитаны под один карточный продукт — Черную карту. С момента основания проекта мы создавали и развивали новые продукты, поэтому возникла необходимость переосмыслить дизайн приложения для комфортного использования», — объяснили в monobank.

Поэтому, основная цель редизайна для банка — сделать приложение удобным и функциональным, учитывая появление в нем целого ряда банковских продуктов.

Что именно изменилось

В первую очередь, вид главного экрана. Самые главные данные на нем остались — это баланс, карта и информация о последнем платеже. Иконки сверху ведут к статистике расходов, настройке профиля и изменению внешнего вида личного кота.

Немного ниже на экране есть меню с самыми необходимыми для клиентов функциями:

перевод средств;

платеж по IBAN;

пополнение мобильного;

прочие платежи.

Еще ниже размещена другая общая информация и поддержка.

Дизайн самой карты не изменился, но теперь ее изображение в 3D и она «лежит». Если на нее нажать, она разворачивается и показывает полное меню настроек карты. Нажав на поле с последней транзакцией, можно увидеть выписку по конкретной карте. Поскольку целью monobank во время редизайна было оставить узнаваемость карты и самого банка, то градиент на фоне решили оставить.

После обновления дизайна в приложении появились новые функции.

Переход между картами с помощью свайпов. Открывая приложение, клиент попадает на Черную карту (так же, как и раньше). Но теперь не нужно переходить в отдельное меню, чтобы перейти на другую карту. Достаточно просто сделать свайп влево и появится белая, валютная и другие карты.

А если свайпнуть вправо, то можно увидеть все операции по текущим картам (кроме ФОПовской).

Общая выписка для всех карт. Ранее выписка по каждой карте была размещена отдельно. Теперь все данные собраны в одном месте. Чтобы открыть общую выписку, достаточно сделать свайп вправо. То есть контроль за расходами со всех карт сделали более удобным.

Котик с наградами тоже остался. Чтобы их увидеть, нужно нажать смайлик в верхнем правом углу.

Как обновить дизайн в приложении

Для этого нужно зайти в раздел «Еще» и нажать кнопку обновления. Если в приложении еще нет кнопки, его нужно обновить.

А также на главной странице разместили яркую кнопку с приглашением перейти на новый дизайн.

Можно ли оставить старый дизайн

Для тех, кто пока не готов к переменам, банк предусмотрел возможность вернуться к прошлому дизайну. Сделать это можно по той же кнопке обновления в разделе «Еще».

«‎Мы решили дать возможность клиентам самим выбирать, когда именно изменить дизайн, понимаем, что необходимо время, чтобы познакомиться и адаптироваться к новому дизайну приложения», — объяснили в monobank.

Старый дизайн пока убирать не планируют. И все же рассчитывать, что его оставят навсегда, не стоит.

Клиентам банка советуют не привязываться к прошлому, то есть не оставаться на старом дизайне, а переходить на новый.

«Организация логики нового дизайна более комфортна для клиентов, которые пользуются несколькими продуктами. Все дальнейшие обновления приложения будем делать только для нового дизайна», — резюмируют в monobank.



Так что если вы еще не обновились — то сейчас самое время!