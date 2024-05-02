Microsoft инвестирует $2,2 миллиарда в облачные сервисы и развитие ИИ в Малайзии

В последующие четыре года Microsoft инвестирует $2,2 млрд в инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ) в Малайзии. Об этом заявил генеральный директор компании Сатья Наделла, сообщает Associated Press.

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Microsoft также сотрудничает с правительством Малайзии по созданию национального центра искусственного интеллекта.

Отмечается, что это крупнейшая инвестиция Microsoft в Малайзию, поскольку технологический гигант стремится усилить поддержку развития ИИ в регионе и во всем мире.

«Наши инвестиции в цифровую инфраструктуру помогут малайзийским предприятиям, сообществам и разработчикам применять новейшие технологии для стимулирования инклюзивного экономического роста и инноваций по всей стране», — сказал Наделла.

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Компания Microsoft также пообещала к 2025 году обеспечить обучение в сфере ИИ для 2,5 млн человек в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме.

Ранее Наделла встретился с премьер-министром Анваром Ибрагимом, сказавшим, что инвестиции станут ключевой опорой для достижения цели правительства по повышению потенциала ИИ в Малайзии.

Новые инвестиции будут включать обучение в сфере ИИ для еще 300 000 человек, создание национального центра передового опыта искусственного интеллекта, повышение возможностей страны в области кибербезопасности и поддержку роста сообщества разработчиков Малайзии, сообщил Ибрагим Facebook.

Microsoft руководит одним из крупнейших в мире облачных вычислений и сделала шаг в сфере искусственного интеллекта благодаря партнерству с OpenAI, разработчиком ChatGPT.