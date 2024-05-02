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2 мая 2024, 10:14 Читати українською

В 2023 году каждым десятым новым предпринимателем в Польше стал украинец

В 2023 году украинцы зарегистрировали в Польше 30 325 новых компаний, что составило 10% от общего количества зарегистрированных за этот период индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает консультационный центр «Дія.Бізнес» в Варшаве, передает Укринформ.

В 2023 году украинцы зарегистрировали в Польше 30 325 новых компаний, что составило 10% от общего количества зарегистрированных за этот период индивидуальных предпринимателей.
Фото:depositphotos

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Сколько зарегистрировано ФОП

Отмечается, что за 2022−2023 год украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФОП. До начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц.

Читайте: За первый квартал 2024 года украинцы открыли более 74 тысяч новых фопов — Опендатабот

«После начала полномасштабного вторжения уже весной 2022 года эта цифра составила около 1 700 предприятий. В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФОП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи. А в 2023 году этот показатель увеличился почти до 3 тыс. регистраций в месяц», — говорится в сообщении.

Где чаще всего регистрируют

Чаще всего украинцы открывают собственное дело в Варшаве (9 406 компаний), Кракове (2 661) и Вроцлаве (2 128).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 мая 2024, 10:42
#
Ухилянты…
(сарказм)
Молодцы! Надо им срочно прочитать «лекцию» как плохо жить в ЕС. как там все дорого. как там все недоступно… И как все будет хорошо в Украине. когда закончится война, спишут долги, и обьявят очередной «план Маршала».
+
+15
financialGenius
financialGenius
2 мая 2024, 11:13
#
Пока наше правительство принимает дебиильные законы и надеяться что ес вышлет обратно , Польша и Германия способствует интеграции наших граждан что бы экономики этих и не только этих стран становились сильнее …
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