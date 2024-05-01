Доля сделок по покупке жилья на условиях рассрочки достигла 95%

Доля сделок по покупке жилья на условиях рассрочки в марте 2024 года достигла 95%, тогда как год назад показатель составил 85%, а в довоенный период — 70%, следует из данных группы компаний DIM . Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По информации DIM показатель полных оплат при покупке жилья снизился до 5%. При этом в прошлом году полные оплаты составляли 15% сделок, а в довоенный период — 30%.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются программы беспроцентной рассрочки, долгосрочной рассрочки от застройщика от трех до пяти лет, рассрочка на первый взнос — уплата первого взноса в пределах трех месяцев, программа «єОселя» на готовые и строящиеся готовые квартиры, фиксация ежемесячных платежей на первый год рассрочки, «каникулы» на рассрочку, например, в зимние месяцы, и другие акции.

По состоянию на март 2024 года в структуре соглашений половина была заключена с первым взносом в размере 20−30% от стоимости квартиры, тогда как год назад они составляли лишь 35%, а в марте 2021 года — лишь 15% от общего количества договоров.

Еще 20% сделок сегодня заключают с первым взносом 10−20%, и только 10% сделок — с 30−50%, тогда как в довоенный период эта опция имела большую популярность (35% сделок).