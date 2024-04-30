Чем Invest Talk Summit будет полезен инвесторам в 2024 году

Во второй раз Invest Talk Summit соберет на одной локации всех тех, кто по-настоящему интересуется инвестированием и хочет развивать свои знания в этом направлении. На конференции 18 мая участники смогут в течение дня приобщиться к полезным дискуссиям, послушать экспертов и, как бонус, получить новые знакомства. Рассказываем, что ждет гостей мероприятия в 2024 году.

Главные темы

В настоящее время идет согласование тем и спикеров, которые выступят в рамках конференции. О части тем мы уже рассказывали в предыдущем материале. Кроме того, спикеры затронут самые разные актуальные темы, которые будут интересны каждому, даже тем, кто не раньше не задумывался об определенном направлении инвестирования. Среди тем будут следующие:

Фонды коллективного инвестирования Спикер — Андрей Усенко, соучредитель компании «Твой Круг» и совладелец КУА Профит. Он знает все об инвестировании в аграрный сектор Украины и о том, как не только сохранить, но и приумножить гривневый капитал.

Криптотренды 2024 года: на что обращать внимание, как создать сбалансированный портфель. Доклад готовит Антон Дзюба, CEO&Co-Founder DOUBLETOP. Спикер знает о криптовалюте все, а особенно — что касается заработка. Поэтому инвесторы смогут сориентироваться в ситуации на рынке крипт и понять, во что стоит вкладывать деньги, а во что нет.

42 крипто показателя для вашего криптопортфеля, который поразит рынок. Спикер — Роман Кушнир, основатель Школы развития SPE. Роман Кушнир — серийный предприниматель с 10-летним опытом запуска и ведения бизнесов, он также основал 5 проектов, которые начинал «с нуля», на полном самофинансировании и консультировал более 250 компаний по систематизации и оптимизации бизнеса. Своим опытом и знаниями спикер поделится с участниками Invest Talk Summit.

Лучшие ETF на 2024 год! Эту тему осветит Евгений Тригубченко, инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета. Инвесторы узнают, куда лучше в этом году вкладывать свои финансы на фондовом рынке, какие риски существуют и как их избежать.

Инвестиция в с/х землю — неупущенный шанс. Спикер Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest, эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат. В спецпроекте Минфина мы уже раньше рассказывали о том, как работает компания Zeminvest и как она фактически участвует в формировании нового для Украины рынка земли, заработавшего в июле 2021 года. Александр Черный рассуждает о тонкостях инвестирования в этот необычный для украинских инвесторов вид актива, а также расскажет о перспективах получения прибыли, и почему это уникальный шанс для инвесторов.

Важная дискуссия

Гостей мероприятия будут ждать несколько важных дискуссий, к которым они смогут приобщиться лично и задать вопрос спикерам. Одна из тем: В поисках золотой ниши: куда выгодно инвестировать сегодня?

Спикерами выступят Олег Котанкин — предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер, участник украинских и международных бизнес-сообществ, спикер саммитов и благотворительных форумов в Украине и ЕС, а также Иван Компан — финансист, основатель First Kyiv Investment Club.

В рамках дискуссии участники затронут следующие темы:

Какие направления будут иметь успех до и после победы?

Фокус на Устойчивых Инвестициях;

Технологические инновации и их влияние на рынки;

Инвестиции в творчество, предметы роскоши, золото и другие новые направления;

Как искать активы с большим потенциалом роста, ТОП 10 критериев

Модератором этого обсуждения станет Павел Бойко — Influencer года на Инвестиционном рынке, получивший в этом году 2 место на премии FinAwards.

Как попасть на Invest Talk Summit

В этом году участие возможно как онлайн, так и офлайн. Для того чтобы получить билеты, их следует заказать на сайте конференции.

Для всех, кто желает посетить саммит, будут действовать специальные скидки в случае приобретения одновременно больше одного билета. Если приобрести два — скидка -10%, если три — скидка -15%, если четыре и более — скидка — 20%. Это хорошая возможность прийти на инвестиционную конференцию не в одиночку, а с коллегами, партнерами или друзьями.

К тому же каждый, кто купит билеты на саммит, автоматически становится участником розыгрыша и сможет получить бесплатно один из курсов Академии Минфин на выбор или интенсив «Антикризисные инвестиции». Победителей выберут с помощью Random.org и объявят во время проведения саммита. Ими станут три участника, которые посетят саммит офлайн, и еще три — кто будет следить за событием онлайн.

Партнеры мероприятия

Организаторами Invest Talk Summit, как и в прошлом году, являются сайты «Минфин» и Finance.ua. Однако проведение конференции стало возможным при содействии партнеров: