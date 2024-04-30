Чем Invest Talk Summit будет полезен инвесторам в 2024 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2024, 17:51 Читати українською

Чем Invest Talk Summit будет полезен инвесторам в 2024 году

Во второй раз Invest Talk Summit соберет на одной локации всех тех, кто по-настоящему интересуется инвестированием и хочет развивать свои знания в этом направлении. На конференции 18 мая участники смогут в течение дня приобщиться к полезным дискуссиям, послушать экспертов и, как бонус, получить новые знакомства. Рассказываем, что ждет гостей мероприятия в 2024 году.

Во второй раз Invest Talk Summit соберет на одной локации всех тех, кто по-настоящему интересуется инвестированием и хочет развивать свои знания в этом направлении.

Главные темы

В настоящее время идет согласование тем и спикеров, которые выступят в рамках конференции. О части тем мы уже рассказывали в предыдущем материале. Кроме того, спикеры затронут самые разные актуальные темы, которые будут интересны каждому, даже тем, кто не раньше не задумывался об определенном направлении инвестирования. Среди тем будут следующие:

Фонды коллективного инвестирования Спикер — Андрей Усенко, соучредитель компании «Твой Круг» и совладелец КУА Профит. Он знает все об инвестировании в аграрный сектор Украины и о том, как не только сохранить, но и приумножить гривневый капитал.

Криптотренды 2024 года: на что обращать внимание, как создать сбалансированный портфель. Доклад готовит Антон Дзюба, CEO&Co-Founder DOUBLETOP. Спикер знает о криптовалюте все, а особенно — что касается заработка. Поэтому инвесторы смогут сориентироваться в ситуации на рынке крипт и понять, во что стоит вкладывать деньги, а во что нет.

42 крипто показателя для вашего криптопортфеля, который поразит рынок. Спикер — Роман Кушнир, основатель Школы развития SPE. Роман Кушнир — серийный предприниматель с 10-летним опытом запуска и ведения бизнесов, он также основал 5 проектов, которые начинал «с нуля», на полном самофинансировании и консультировал более 250 компаний по систематизации и оптимизации бизнеса. Своим опытом и знаниями спикер поделится с участниками Invest Talk Summit.

Лучшие ETF на 2024 год! Эту тему осветит Евгений Тригубченко, инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета. Инвесторы узнают, куда лучше в этом году вкладывать свои финансы на фондовом рынке, какие риски существуют и как их избежать.

Инвестиция в с/х землю — неупущенный шанс. Спикер Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest, эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат. В спецпроекте Минфина мы уже раньше рассказывали о том, как работает компания Zeminvest и как она фактически участвует в формировании нового для Украины рынка земли, заработавшего в июле 2021 года. Александр Черный рассуждает о тонкостях инвестирования в этот необычный для украинских инвесторов вид актива, а также расскажет о перспективах получения прибыли, и почему это уникальный шанс для инвесторов.

Важная дискуссия

Гостей мероприятия будут ждать несколько важных дискуссий, к которым они смогут приобщиться лично и задать вопрос спикерам. Одна из тем: В поисках золотой ниши: куда выгодно инвестировать сегодня?

Спикерами выступят Олег Котанкин — предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер, участник украинских и международных бизнес-сообществ, спикер саммитов и благотворительных форумов в Украине и ЕС, а также Иван Компан — финансист, основатель First Kyiv Investment Club.

В рамках дискуссии участники затронут следующие темы:

  • Какие направления будут иметь успех до и после победы?
  • Фокус на Устойчивых Инвестициях;
  • Технологические инновации и их влияние на рынки;
  • Инвестиции в творчество, предметы роскоши, золото и другие новые направления;
  • Как искать активы с большим потенциалом роста, ТОП 10 критериев

Модератором этого обсуждения станет Павел Бойко — Influencer года на Инвестиционном рынке, получивший в этом году 2 место на премии FinAwards.

Как попасть на Invest Talk Summit

В этом году участие возможно как онлайн, так и офлайн. Для того чтобы получить билеты, их следует заказать на сайте конференции.

Для всех, кто желает посетить саммит, будут действовать специальные скидки в случае приобретения одновременно больше одного билета. Если приобрести два — скидка -10%, если три — скидка -15%, если четыре и более — скидка — 20%. Это хорошая возможность прийти на инвестиционную конференцию не в одиночку, а с коллегами, партнерами или друзьями.

К тому же каждый, кто купит билеты на саммит, автоматически становится участником розыгрыша и сможет получить бесплатно один из курсов Академии Минфин на выбор или интенсив «Антикризисные инвестиции». Победителей выберут с помощью Random.org и объявят во время проведения саммита. Ими станут три участника, которые посетят саммит офлайн, и еще три — кто будет следить за событием онлайн.

Партнеры мероприятия

Организаторами Invest Talk Summit, как и в прошлом году, являются сайты «Минфин» и Finance.ua. Однако проведение конференции стало возможным при содействии партнеров:

  • Биржевой университет (Gold Partner) — украинская компания, предоставляющая образовательные и информационные услуги в сфере инвестирования через инструменты фондового рынка.
  • FIREkit — платформа для контроля над инвестициями. Инвесторам пригодится современный сервис с глубокой аналитикой и лучшим пониманием доходности портфеля и отдельных активов.
  • Zeminvest — компания, обеспечивающая поддержку и сопровождение в вопросах, касающихся приобретения земельных участков и прибыли от них.
  • Телестудия TV-7 production, занимающаяся созданием промороликов для бизнеса.
  • Goals on fire — авторский Youtube-канал Романа Кошовского, бизнес-аналитика, адепта и практика прокачки финансовой культуры украинцев.
  • AccessFinance — группа компаний, стремящихся развивать финансовый сектор Украины в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами