Microsoft инвестирует $1,7 млрд в Индонезию для развития ИИ

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Заявление о вложениях, которые будут осуществляться четыре года, было сделано гендиректором компании Сатья Наделлой после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте 30 апреля.

В Microsoft также пообещали помочь с обучением 2,5 миллиона человек в Юго-Восточной Азии навыкам ИИ, в том числе 840 тысяч человек в Индонезии. Читайте: Вложения в японскую экономику: Microsoft инвестирует в ИИ почти три миллиарда долларов

«Интеллектуальная революция станет следующим большим изгибом кривой роста ВВП. Это окажет реальное влияние даже в Индонезии, где мы получим дополнительный рост на 10−12%», — сказал лидер Microsoft сотням участников корпоративного мероприятия в Джакарте, среди которых были разработчики ПО, министры и руководители компаний.

Министр координации морских и инвестиционных дел Лухут Панджайтан заявил, что Индонезия готова предложить Microsoft стимулы для ее инвестиций, лучше тех, что компания получает в Индии или Таиланде.

Страна предложила остров Бали и будущую новую столицу Нусантару как потенциальное место для центра исследований и обработки данных Microsoft, сообщил журналистам министр финансов и связи Буди Ари Сетиади.

Кроме этого, индонезийское правительство предложило двойное гражданство своей квалифицированной диаспоре как часть усилий, направленных на остановку оттока местных талантов.