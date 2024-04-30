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30 апреля 2024, 11:44 Читати українською

НБУ оценил завершение первого этапа валютной либерализации в $5,5 млрд

Анонсированные Нацбанком в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, пишет «Интерфакс-Украина».

Анонсированные Нацбанком в ближайшее время шаги по завершению первого этапа валютной либерализации могут потребовать около $5,5 млрд валютных резервов.

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«Валютная либерализация будет стоить $5,5 млрд. Это необходимо, чтобы дать больше кислорода бизнесу и экономике», — отметили в пресс-службе, добавив, что эти шаги уже учтены в обновленном прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов этого и следующего года на уровне, близком к текущему — $43−44 млрд.

Представители НБУ уточнили, что в рамках завершения первого этапа либерализации речь идет о предоставлении возможности частичной выплаты новых дивидендов, снятии ограничений по импорту услуг, оплате лизинга и аренды, возможности платежей по старым кредитам и ряд смягчений для работы волонтеров и закупке товаров для военных нужд .

Читайте: Регулятор готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели

В то же время в центробанке отметили, что звучащие сегодня отдельные предложения, например по увеличению срока возврата валютной выручки от экспорта основной агропродукции с 90 до 180 дней или со 180 до 360 дней — для металлургической отрасли, могут усложнить осуществление такой либерализации.

В пресс-службе НБУ добавили, что к осени прошлого года просрочка возврата валютной выручки превысила $4,5 млрд.

По словам представителей Нацбанка, принятое в середине ноября решение о возврате валютной выручки от основного агроэкспорта в течение 90 дней вместо 180 положительно повлияло на валютный рынок, в частности, за первый квартал этого года поступление валюты от агроэкспорта на рынок достигло $1,3 млрд против $800 млн в первом квартале прошлого года.

Напомним

На монетарном брифинге 25 апреля глава НБУ Андрей Пышный анонсировал в ближайшее время шаги по валютной либерализации в рамках согласованной с Международным валютным фондом стратегии смягчения валютных ограничений.

Источник: Минфин
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