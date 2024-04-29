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29 апреля 2024, 8:37 Читати українською

В Украине заблокировано более 2500 сайтов онлайн-казино

В Украине в рамках противодействия нелегальному игорному бизнесу было заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр и размещали ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора .

В Украине в рамках противодействия нелегальному игорному бизнесу было заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр и размещали ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.
Фото:depositphotos

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Блокировка сайтов онлайн-казино

По состоянию на апрель расследуется более 450 уголовных преступлений по фактам незаконной организации азартных игр.

«Сообщено о подозрении 21 человеку. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок», — рассказали в ОГП.

В прошлом году количество зарегистрированных правонарушений такой категории составляло 169 фактов.

«Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производствах по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Так, в ведомстве в качестве примера указали, что обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств по незаконным азартным играм онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

«Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое находилось под контролем структур и граждан россии, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы», — передали в ОГП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
29 апреля 2024, 10:12
#
А скільки залишилось? І чиї вони?
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