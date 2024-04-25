Что готовит Invest Talk Summit в 2024 году: темы и спикеры

Второй год подряд конференция Invest Talk Summit соберет инвесторов и экспертов в сфере инвестирования. В течение дня участники мероприятия будут делиться опытом, знаниями и полезной информацией, которая поможет определить ориентиры и стратегии для действенных вкладов сбережений в 2024 году. Рассказываем, какие темы будут подниматься на саммите в Киеве 18 мая.

О чем будут говорить на Invest Talk Summit

Все темы будут касаться актуальных тенденций и возможностей на инвестиционном рынке. Среди них будут следующие:

Экономический прогноз на 2024 г. Спикер — Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S. Эксперт расскажет о том, как развиваются события о предоставлении Украине международной помощи, а также проанализирует оптимистические и пессимистические сценарии для инвесторов.

Чего ждать от инвестиций в Украине и мире на следующие 3 года. Спикер — Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times. В прошлом году на Invest Talk Summit он поднимал тему экономического прогноза на 2024 год. Эксперт развивается и улучшает свой опыт в вопросах прогнозирования, поэтому организаторы конференции снова пригласили его поделиться важными глубинными наблюдениями в вопросах, которые беспокоят общество сейчас.

Как получать пассивный доход от фондового рынка 1000$ в месяц. Спикер — Андрей Масло, founder&CEO в Investudio. Эксперт ответит на интересующие инвесторов вопросы, а также расскажет, сколько нужно инвестировать ежемесячно, работает ли дивидендная стратегия и подробно раскроет тему инвестирования в фондовый рынок.

Фундаментальный анализ: как осознанно выбирать акции для своего портфеля. Спикер — Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club. Эксперт поделится полезными для инвесторов сервисами и предоставит действенные советы. В прошлом году Иван Компан производил детальный обзор зарубежных фондовых рынков, а в этом году глубже проговорит возможности фондового рынка в 2024 году и расскажет об актуальных вариантах инвестирования.

Неявные схемы и лайфхаки в инвестировании. Спикер — Тарас Гук, адвокат, ютубер, розничный инвестор. Тарас Гук занял место на FinAwards 2024 в новой номинации Influencer года на Инвестиционном рынке. Для гостей Invest Talk Summit он предложит новый взгляд на стратегии инвестирования.

Масштабная дискуссия

Особенностью инвестиционного саммита является то, что участники мероприятия смогут лично поучаствовать сразу в нескольких дискуссиях. Они будут задавать острые вопросы, приобщатся к обсуждениям и даже спорам со спикерами в поисках действенных инвестиционных решений.

Одна из тем дискуссий, которые запланированы на саммите, — Чего ждать украинскому рынку инвестиций в 2024 году, куда инвесторы будут вкладывать средства?

Обсуждение коснутся вопроса развития геополитических событий и прогнозирования их влияния на рынки, перспектив реструктуризации внешнего долга Украины, какими могут быть в этом контексте негативные и позитивные для Украины сценарии, и каким будет наиболее вероятен сценарий развития событий. Также участники дискуссии обсудят влияние реструктуризации внешнего долга Украины на фондовый и валютный рынки, а также на инвестиции в Украину.

Участниками будут:

Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital;

Артём Щербина, Директор по инвестициям Capital Times;

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU;

Денис Сычков, принципал Horizon Capital.

Модератором выступит Алексей Козырев.

Список упомянутых тем пока неполный. Однако до 18 мая он будет расширяться и участники мероприятия смогут получить важные знания в рамках саммита. Для того чтобы попасть на мероприятие, следует приобрести билеты. Участие возможно как офлайн, так и онлайн. Однако количество билетов ограничено и следует успеть позаботиться о своем участии в саммите.

Кстати, каждый участник (как оффлайн, так и онлайн) автоматически приобщается к розыгрышу призов, который состоится в рамках Invest Talk Summit.

Партнеры мероприятия

Проведение саммита было бы невозможно без поддержки надежных партнеров. Важное инвестиционное событие 2024 поддержали:

«Твоє Коло» — компания, помогающая украинцам инвестировать в землю;

Zeminvest — компания, обеспечивающая поддержку и сопровождение в вопросах, касающихся приобретения земельных участков и получения прибыли от них.

«Семейные молочные фермы» — проект, привлекающий деньги частных инвесторов для развития бизнеса в сфере сельского хозяйства;

«Inzhur» — первая в Украине REIT компания, объединяющая совладельцев для инвестирования и владения прибыльной недвижимостью.

Организаторы — сайты «Минфин» и Finance.ua — благодарны за поддержку Invest Talk Summit 2024, ведь это мероприятие важно для полноценного функционирования экономики в эти непростые для нашей страны времена.