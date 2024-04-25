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25 апреля 2024, 14:47 Читати українською

Регулятор готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели

Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели.
Фото:depositphotos

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Что анонсировали в НБУ

«Пока мы видим достаточно условий для продолжения валютной либерализации. Шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предполагает сохранение международных года на уровне, близком к текущему.

Читайте: Валютная либерализация: НБУ планирует разрешить репатриацию процентов по «старым» долгам

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Национальный банк финализует второй этап валютной либерализации, который предусматривает разрешение на репатриацию процентов по «старым» долговым обязательствам и определенные послабления по торговому финансированию", — отметил Пышный.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Кино Индустрия
Кино Индустрия
25 апреля 2024, 15:10
#
Розморозьте возможность торговли Акциями зарубежных компаний МР*ЗИ! У меня в Сенс Банке заморожены акции которые я не могу продать… тупо забрали и не отдают деньги!
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0
Riojas
Riojas
25 апреля 2024, 15:41
#
Получается те, кого из-за санкций принудительно закрыли в моно.инвест, ещё дёшево отделались?
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0
gucci
gucci
25 апреля 2024, 16:17
#
Навіщо тобі гроші? йди служи
+
0
TAN72
TAN72
25 апреля 2024, 15:19
#
Большая надежда на реструктуризацию 20 ярдов евробондов.
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