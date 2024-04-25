Учитывая достаточно комфортный уровень международных резервов, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи, НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Регулятор готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
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Что анонсировали в НБУ
«Пока мы видим достаточно условий для продолжения валютной либерализации. Шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Эти шаги уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предполагает сохранение международных года на уровне, близком к текущему.
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Национальный банк финализует второй этап валютной либерализации, который предусматривает разрешение на репатриацию процентов по «старым» долговым обязательствам и определенные послабления по торговому финансированию", — отметил Пышный.
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