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6 февраля 2024, 18:55 Читати українською

Валютная либерализация: НБУ планирует разрешить репатриацию процентов по «старым» долгам

Национальный банк Украины ставит в приоритет переход ко второму этапу валютной либерализации, предусматривающему разрешение на репатриацию процентов по «старым» долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины ставит в приоритет переход ко второму этапу валютной либерализации, предусматривающему разрешение на репатриацию процентов по «старым» долговым обязательствам.
Фото: НБУ

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5 февраля НБУ встретился с представителями бизнес-ассоциаций, таких как Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация, а также с крупным бизнесом.

Валютная либерализация

В ходе встречи в частности обсуждался вопрос валютного регулирования, наиболее беспокоящий бизнес, а именно — смягчение валютных ограничений.

«НБУ полон решимости продолжать валютную либерализацию, несмотря на все вызовы, которые формирует война. Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. Мы уже имеем существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершение и переход к реализации второго этапа», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Со своей стороны, заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий напомнил, что второй этап смягчения ограничений будет предусматривать дальнейшую либерализацию торгового финансирования, возможности управления валютными рисками банков, а также разрешение на репатриацию процентов по «старым» долговым обязательствам.

Представители НБУ также подчеркнули, что динамика продвижения в валютной либерализации во многом будет зависеть от ответственности бизнеса, в том числе в части возврата валютной выручки.

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«Уже есть прогресс после принятых в 2023 году мер, в частности, увеличилась продажа валюты со стороны аграрного сектора. Однако дисбаланс спроса и предложения валюты мог быть значительно меньше, если бы бизнес исправно заводил в страну всю валютную выручку», — отметили в НБУ.

Международная помощь

Нацбанк ожидает, что ритмичность международной помощи возобновится в ближайшие месяцы.

В частности, в скором времени регулятор ожидает решения США по финансированию. Отмечается, что получение Украиной необходимого объема западной помощи критически важно для реализации базового сценария макропрогноза НБУ. В то же время необходимо наращивать внутренние ресурсы.

«Мы являемся партнерами бизнеса и действительно имеем общую цель — помочь стране приблизить победу. Надеюсь, что наше сотрудничество усилит возможности Украины», — сказал глава НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kankakee
Kankakee
6 февраля 2024, 19:32
#
НБУ влаштував дисбаланс курсу, А тепер розказує що аграрії винуваті 🤦‍♂️
Ну а ритмічність з цього року буде напряму залежить від влади — починає діяти формула «гроші в обмін на реформи» 🎃 бо 2023 хтось проспав
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