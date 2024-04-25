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25 апреля 2024, 14:24 Читати українською

Нацбанк улучшил прогноз инфляции

Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепление в целевом диапазоне 5% ±1 в. п. в течение последующих лет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепление в целевом диапазоне 5% ±1 в.
Фото: epravda.com.ua

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Как и раньше, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году с учетом ожидаемого исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года, последующего возобновления потребления и повышения расходов бизнеса в условиях войны.

«В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции к концу этого года снижен с 8,6% до 8,2%», — говорится в сообщении.

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По данным регулятора, в течение последующих лет инфляция вернется в целевой диапазон 5% ±1 в. п. и будет оставаться в пределах.

Этому будет способствовать как постепенная нормализация условий функционирования экономики, так и ослабление внешнего инфляционного давления, а также последовательные меры монетарной политики НБУ.

Ожидается, что к концу 2025 года инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года — до 5%.

Источник: Минфин
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