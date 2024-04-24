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24 апреля 2024, 8:10 Читати українською

Сенат США окончательно одобрил пакет помощи Украине

Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам.

Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине и союзникам.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиЗа законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 18 проголосовали против.

Этому решению предшествовали несколько часовые переговоры членов верхней палаты Конгресса США, а также процедурное решение сократить эти рассмотрения до максимум 30 часов, которое поддержали 80 сенаторов.

Для утверждения финансирования нужна также ожидаемая в ближайшее время подпись президента США Джо Байдена.

Читайте: Палата представителей США приняла законопроект о $60 млрд для Украины

Заявление Байдена

Американский лидер пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

«Потребность настоятельна: для Украины, которая сталкивается с непрекращающимися бомбардировками со стороны россии; для только столкнувшегося с беспрецедентными атаками со стороны Ирана Израиля; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в секторе Газа, Судане и Гаити; и для партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Байден.

Реакция Зеленского на подписание

«Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, проголосовавших за него» говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Как распределят средства

Эти средства распределят по нескольким направлениям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что $49,9 млрд пойдут на оборонные расходы, $7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка, $1,57 млрд — экономическая помощь. Еще $400 млн — средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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