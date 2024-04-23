Китай инвестирует в золото и подогревает ралли

Ралли золота до пика свыше $2400 за унцию в этом году привлек всеобщее внимание. И Китай, крупнейший в мире производитель и покупатель золота, не стал исключением, пишет Bloomberg.

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Выгодная инвестиция

Из-за ряда факторов, усиливающих беспокойство трейдеров, среди которых: ухудшение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине, перспектива снижения в этом году процентной ставки в США золото начало рассматриваться как выгодная инвестиция.

Однако подогревает спрос на желтый металл активная покупка его Китем, где и розничные покупатели, и хедж-фонды, и фьючерсные трейдеры и даже центральный банк вкладывают в него средства, считая надежным видом сбережения в нестабильные времена.

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