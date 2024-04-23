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23 апреля 2024, 12:22 Читати українською

Китай инвестирует в золото и подогревает ралли

Ралли золота до пика свыше $2400 за унцию в этом году привлек всеобщее внимание. И Китай, крупнейший в мире производитель и покупатель золота, не стал исключением, пишет Bloomberg.

Ралли золота до пика свыше $2400 за унцию в этом году привлек всеобщее внимание.

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Выгодная инвестиция

Из-за ряда факторов, усиливающих беспокойство трейдеров, среди которых: ухудшение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине, перспектива снижения в этом году процентной ставки в США золото начало рассматриваться как выгодная инвестиция.

Однако подогревает спрос на желтый металл активная покупка его Китем, где и розничные покупатели, и хедж-фонды, и фьючерсные трейдеры и даже центральный банк вкладывают в него средства, считая надежным видом сбережения в нестабильные времена.

Читайте: Золото обновило исторический максимум: почему его позиции уязвимы

На втором месте после Китая идет Индия как его вечный соперник за звание крупнейшего покупателя золота в мире. Но в прошлом году покупка ювелирных изделий, слитков и монет в Китае выросло до рекордного уровня — на 10%, тогда как в Индии он упал на 6%.

Рынок золота еще имеет большой потенциал роста, так как многие инвесторы активно вкладывают в активы, которые считаются наиболее безопасными.

Китай и добывает больше всех золота в мире, и импортирует его также больше всех: за последние 2 года зарубежные закупки золота из Китая составили более 2800 тонн, то есть около трети запасов, находящихся в распоряжении той же ФРС США. Особенно резко импорт вырос в преддверии китайского Нового года по лунному календарю.

Также активным покупателем золота внутри страны является Народный банк Китая, который в течение 17 месяцев подряд проводил покупки в стремлении диверсифицировать свои резервы от доллара и застраховаться от обесценивания юаня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ihor71
Ihor71
23 апреля 2024, 15:48
#
Как выросло, так и откатится до 2200
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