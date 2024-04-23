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23 апреля 2024, 8:50 Читати українською
Инвестиции в коммерческую недвижимость с доходностью 10-15% годовых: куда выгодно вкладывать деньги в 2024 году
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/119206/