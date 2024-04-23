Інвестиції в комерційну нерухомість з дохідністю 10-15% річних: куди вигідно вкладати гроші у 2024-му

Ринок нерухомості України стабільно зростає і є одним з джерел, куди українці інвестують гроші. У 2023 році в 1,7 рази більше нерухомості українці придбали у порівнянні з попереднім роком за даними Опендатабот станом на березень 2024. Найбільше інвестують в житлову нерухомість, тому що цей процес поширений й зрозумілий. Наприклад, щоб надалі передати власні об'єкти у спадок або зароблять на здачі в оренду.

Проте інвестиції в комерційну нерухомість мають свої переваги й часто вищу дохідність від житлової нерухомості. Тому ми поспілкувалися з командою девелопера Alterra Group, щоб розібратися в особливостях інвестування в комерційну нерухомість, на прикладі складських та виробничих об'єктів.

З чого складається ринок комерційної нерухомості

Комерційна нерухомість — це об'єкти, приміщення або окремі будівлі, що використовуються для ведення бізнес-діяльності та не належать до житлового фонду. Наприклад, це можуть бути офіси, торговельні центри, готелі, АЗС, СТО, заклади та склади.

«Кожен з цих об'єктів має різну дохідність: від 5% до 15% річних. Найбільший відсоток дохідності за статистикою — інвестиції саме в складську нерухомість. Він може доходити до 15% річних в Україні. До прикладу, в Європі цей показник коливається в межах 6−7%.» — розповідає команда девелопера Alterra Group.

Саме тому з 2015 року Alterra Group розвиває та створює об'єкти складських та виробничих об'єктів «під ключ», будуючи їх не тільки функціональними, але й красивими. Щоб прибрати асоціації того, що склади зазвичай робляться в старих приміщеннях, з технічними проблемами, без опалення й відсутністю будь-якої внутрішньої інфраструктури. Часто власники та орендарі таких старих приміщень мають необхідність в постійному ремонті та оновленні, що робить їх невигідними та непрактичними.

Команда створює сучасні об'єкти для лідерів нової формації та надає можливості для розвитку, релокації, масштабування українського бізнесу. Тому інвестиції в комерційну складську нерухомість створюють ще й додаткову цінність для економіки України.

Як інвестувати в складську комерційну нерухомість

Почати інвестувати можна вже на етапі старту будівництва об'єкта. Це надає найкращі інвестиційні умови для компаній. Також можна інвестувати й у вже готові приміщення з наявними орендами — це дозволяє відразу отримувати прибуток від вкладень.

В трикутнику «Ліквідність-Дохідність-Надійність» складська та виробнича нерухомість має ідеально збалансовані параметри з декількох причин:

1. Орендар складського приміщення — це бізнес. Він завжди знімає приміщення «в довгу». Довготривалі орендні договори забезпечують стабільний та прогнозований дохід. Найчастіше середній термін оренди складає 4−5 років. Варто зазначити, що в таких контрактах є період нерозривності договору мінімум 1 рік.

2. Складські приміщення — один з найбільш стабільних видів нерухомості в часи кризи, оскільки бізнесу завжди необхідне місце для зберігання продукції.

3. Комерційні приміщення, як і житлова нерухомість, збільшують свою капіталізацію з часом. Тому завжди є можливість перепродажу приміщення без втрати грошей.

4. Відсоток прибутку підкріплений договором оренди, що гарантує стабільне повернення інвестицій за попереднім розрахунком.

5. Договори оренди прив'язані до долара, що нівелює валютний ризик.

6. Висока вартість переїзду на інший обʼєкт для орендарів забезпечує їхню стабільність на орендованому складі.

7. Це гарний спосіб диверсифікації інвестиційного портфеля і розподілення ризиків між різноманітними видами активів. У випадку зміни ринку та зниження акційної вартості об'єкт комерційної нерухомості все одно залишається цінним.

8. Відсутність необхідності вкладатися в поточні ремонти. Це основна відмінність від ринку житлової нерухомості. Власники комерційних об'єктів зазвичай мають мінімальні амортизаційні витрати.

Своєю чергою, економіка визначає комерційну нерухомість як засіб для отримання прибутку. І це дійсно так, оскільки подібні об'єкти використовуються для організації певної діяльності, яка буде приносити гроші. По суті, така нерухомість стає реальним активом, який є важливим елементом загального ринку.

Як обрати об'єкт для такого інвестування

Під час пошуку подібних об'єктів варто брати до уваги велику кількість факторів, серед яких розташування, інфраструктура, надійність компанії, кількість інших об'єктів у неї у власності. Зі зрозумілих причин, найбільш безпечними зараз є Київська та Львівська область для розгортання власного виробництва або релокації бізнесу.

В портфелі Alterra Group зараз 9 об'єктів комерційної нерухомості у Київській та Львівській областях на різних етапах будівництва.

Наприклад, один з найбільших логістичних центрів України — PORT, площею 77 000 м2. Перша черга проєкту була навіть здана раніше обговорених термінів. Розуміючи, який вклад складська та логістична галузь робить у розвиток економіки України, у 2022 році компанія оголосила про запуск нової черги PORT 2.0, яка наразі активно будується і майже повністю розпродана.

Ще один об'єкт — бізнес-хабу PROSTIR, в якому можна спроєктувати шоурум та сучасний склад. Об'єкт спроєктовано у скандинавському стилі й він знаходиться у лісі — дійсно красивий й сучасний склад площею 11 126 м2.

Новий масштабний проєкт — індустріальний парк «Формація.Львів» на 150 000 м.кв. виробничих, складських, торгових та офісних приміщень. Він являє собою вже повністю готову екосистему, максимально сприятливу для розвитку бізнесу. По суті, це концепція міста в місті, де можна отримати виробничі, логістичні, соціальні та адміністративні послуги.

Комерційна нерухомість — інвестиції в економіку

Підсумовуючи сказане вище, треба відзначити найважливіші переваги таких об'єктів:

висока та стабільна дохідність;

унікальна можливість отримати пасивні інвестиції, оскільки всіма організаційними питаннями займається компанія;

тривалі контракти з орендарями, що дає можливість не допускати простою приміщення;

мінімум витрат на амортизацію;

висока ліквідність приміщень надалі за необхідності.

Та найголовніше — те, що виробничо-складська нерухомість має чудовий потенціал для ефективного розвитку бізнесу, і це питання далеко не останнє для сучасної економіки України. Дізнатися більше про можливості інвестування в комерційну нерухомість можна на сайті Alterra Group.