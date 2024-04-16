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16 апреля 2024, 16:56 Читати українською

Фридман не получит ни одного цента от продажи lifecell — гендиректор «Датагруп-Воля»

Подсанкционный олигарх Михаил Фридман не получит ни одного цента от сделки по продаже оператора мобильной связи lifecell инвесткомпании NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля из-за запрета, содержащегося в транзакционных документах. Об этом заявил гендиректор «Датагруп-Воля» Михаил Шелемба, сообщает Интерфакс-Украина.

Подсанкционный олигарх Михаил Фридман не получит ни одного цента от сделки по продаже оператора мобильной связи lifecell инвесткомпании NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля из-за запрета, содержащегося в транзакционных документах.
Фото: glavcom.ua

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«Ни один цент от продажи активов Turkcell в Украине не будет передан подсанкционным лицам или подконтрольным им компаниям в результате соглашения с NJJ. Все стороны этого соглашения, и покупатели, и продавцы, юридически обязаны строго соблюдать международное и украинское законодательство, в том числе действующие санкции Совета национальной безопасности и обороны», — пояснил Шелемба.
По словам Шелембы, вероятнее всего, средства от продажи активов в Украине будут направлены на финансирование капитальных расходов на основном рынке Turkcell в Турции, в частности на погашение долговых обязательств.

Читайте также: Французский миллиардер Ньель планирует объединить Датагруп-Volia и lifecell после их покупки

Согласно обнародованной 20 марта информации, Turkcell планирует инвестировать почти $800 млн в течение 2024 года в расширение сети и инфраструктуры в Турции, включая подготовку к 5G, расширение оптоволоконных сетей, увеличение инвестиций в возобновляемую солнечную энергию до 54 МВт установленной мощности и увеличение обработка данных на 9,1 МВт.

Основная сумма обязательств с процентами по обслуживанию краткосрочного долга Turkcell в 2024—2025 годах составляет $1,8 млрд.

Напомним

Инвестиция инвесткомпании NJJ, принадлежащая французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, в «Датагруп-Воля-lifecell» составит $1,5 млрд — $525 млн из этой суммы будет уплачена Turkcell за активы lifecell в Украине.

Кроме того, 16 апреля Киевский апелляционный суд может принять окончательное решение по апелляции Turkcell на арест части доли в lifecell и 100% в дочерних компаниях «Укртауэр» и «Пэйселл».

Если апелляция телеком-оператора будет удовлетворена, сделка по покупке активов lifecell французским инвестфондом NJJ при условии получения окончательных регуляторных одобрений, в частности Антимонопольного комитета, может завершиться уже в мае.

Источник: Минфин
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