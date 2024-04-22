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22 апреля 2024, 14:56 Читати українською

Украина готова предоставить владельцам евробондов план по реструктуризации — Reuters

Украина готова направить частным владельцам своих облигаций план по реструктуризации своего долга в $20 млрд на начало мая. Об этом пишет Reuters.

Украина готова направить частным владельцам своих облигаций план по реструктуризации своего долга в $20 млрд на начало мая.

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Как отмечает агентство, для Украины крайне важно заключить соглашение о реструктуризации долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка платежей, согласованная с держателями ее непогашенных международных облигаций.

По информации источников Reuters, предложения для владельцев облигаций станут отправной точкой для официальных переговоров, включая проведение подробных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Один из источников сообщил, что правительство Украины надеется достичь соглашения не позже июня.

По словам источников, владельцы облигаций надеются выйти из реструктуризации долга c новыми облигациями, которые будут обеспечивать выплаты процентов с самого начала. Однако выплаты могут оказаться неприемлемыми для Киева, который изо всех сил пытается укрепить свои финансы.

К теме: Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
22 апреля 2024, 15:09
#
Боргова кабала.
+
+15
uiux
uiux
22 апреля 2024, 15:13
#
Олени побежали сдавать бакс для каруселей
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