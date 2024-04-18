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18 апреля 2024, 17:10 Читати українською

Tesla потратила на рекламу в X Илона Маска уже $200 тысяч

К февралю 2024 года расходы компании Tesla на рекламу в X составили уже около $200 тысяч. Об этом стало известно из пункта об операциях со связанными лицами из ежегодного отчета о доверенности, опубликованном Tesla, сообщает TechCrunch.

К февралю 2024 года расходы компании Tesla на рекламу в X составили уже около $200 тысяч.
Фото: pixabay.com

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Гендиректор Tesla Илон Маск в прошлом году после давления со стороны акционеров согласился на размещение рекламы, запущенной и на его собственной платформе X.

Tesla также заплатила X около $50 тысяч в 2023 году и $30 тысяч до февраля 2024 года за «коммерческие и консалтинговые соглашения о поддержке». Также X заплатила Tesla $1 млн в 2023 году и около $20 тысяч до февраля 2024 года за ту же неопределенную работу.

Компании не конкретизируют, что предусматривают эти соглашения, но сообщается, что они делились сотрудниками после того, как Илон Маск приобрел X и сосредоточился на разработке искусственного интеллекта в каждом из своих бизнесов.

Такие сделки не являются чем-то новым для компаний Илона Маска. В прошлом подобные операции проходили и со SpaceX и даже с охранной компанией самого Маска, которой Tesla заплатила $2,4 миллиона в 2023 году и около $500 тысяч до февраля 2024-го за охрану бизнесмена.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
18 апреля 2024, 17:25
#
Копійки:) Там бонус в 56 млрд:)
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