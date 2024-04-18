Почему бизнес инвестирует в собственную солнечную генерацию, сколько это стоит и как выбрать подрядчика для такого проекта

Три крупных торговых центра компании «Агромат», расположенные в Киеве на улице Булаховского, ежегодно потребляют около 1,5 миллиона кВт·ч электроэнергии. Неудивительно, ведь это более 11 000 квадратных метров, заполненных плиткой, сантехникой, кухнями, мебелью и другими товарами, которые нужно ярко освещать и питать разнообразное торговое оборудование. Но благодаря собственной солнечной электростанции, смонтированной на крыше одного из магазинов, компания всего за полтора месяца сэкономила на счетах за свет почти $2 800.

«Каждый год планируем замещать 14% потребления за счет собственной генерации. Солнечные панели уменьшают наши затраты и производят чистую электроэнергию, что позволяет не потреблять ее от теплоэлектростанций, которые влекут за собой вредные выбросы и приводят к загрязнению окружающей среды», — говорит руководитель проектов и программ компании «Агромат» Максим Ремез.

Солнечная электростанция (СЭС) мощностью в 211 кВт стоила «Агромату» $99 тыс. Подрядчиком, который разработал и реализовал этот проект, была компания ECOSPHERE ENERGY. Примерный срок окупаемости станции, по словам Ремеза, составляет 3 года.

Спрос на солнечные киловатты

Собственная солнечная электростанция — не экзотика, а новая реальность для украинских компаний. Они активно инвестируют миллионы в СЭС, питающие их склады, офисы, производство, торговые площади. Вот еще несколько примеров.

В апреле 2023 года СЭС мощностью 270 кВт на своем предприятии в Богуславе установила швейная компания «Ярослав». Как писал тогда директор компании Александр Борсук в своем facebook, в солнечные дни станция способна полностью обеспечить потребности фабрики. В августе того же года СЭС мощностью в 100 кВт оборудовал свои цеха волынский производитель бигбегов — компания MidasPack, что сразу уменьшило ее расходы на электроэнергию в 5 раз.

Есть и более масштабные кейсы. В 2021 году горнорудная компания Ferrexpo установила на своем Полтавском ГОКе солнечную станцию ​​мощностью 5 МВт, которая на 90% покрывает потребности одного из цехов предприятия. Или глобальный производитель продуктов питания Nestlé, который в том же году инвестировал более $400 тыс. в солнечную генерацию для заживления производства соусов в Торчине, а также дистрибуционных центров в Смолигове и Малехове.

На самом деле таких кейсов гораздо больше, но сосчитать, сколько именно — сейчас сложно. Бум развития возобновляемой энергетики, спровоцированный завышенным зеленым тарифом, уходит в прошлое. Построенные ради него коммерческие СЭС были интегрированы в общую энергосистему и их количество известно. Но зеленый тариф существенно снизился. Кроме того, государство, обязанное выкупать дорогие «зеленые» киловатты, сегодня рассчитывается с собственниками СЭС не в полном объеме и с задержками. Потому природа сегодняшнего спроса на солнечную генерацию другая: большую часть станций компании строят сугубо для собственного использования. Они не подключены к общей энергосети, регистрировать такие объекты не нужно, и, соответственно, сосчитать их трудно.

Главная мотивация для установления корпоративной СЭС сегодня — суммы в платежках за электроэнергию. В последние 10 лет на оптовом рынке электроэнергии стоимость кВт·ч ежегодно растет в среднем на 15%. Дорожают и другие услуги энергетиков. Если в 2017-м тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий составлял около 5 коп/кВт·ч, то сегодня он в десять раз больше (52,8 коп). Выросли также тарифы на диспетчеризацию и услуги операторов систем распределения (облэнерго), которые отличаются в каждой области. К примеру, в Киеве за 4 года они выросли в три раза. При этом в структуре тарифа на электроэнергию составляющая транспортировки может достигать 50%. Собственная СЭС позволяет предприятию экономить на всех этих услугах.

«Компании, которые сейчас к нам обращаются, платят по 6,5−9 грн за кВт·ч электроэнергии, в зависимости от региона, класса напряжения присоединения, энергоснабжающей компании и цены электроэнергии на рынке. Пусть, в среднем будет 8 грн. При этом стоимость кВт·ч от собственной СЭС составляет 0,6−0,7 грн. То есть в 10 раз дешевле», — объясняет логику строительства промышленных солнечных электростанций основатель ECOSPHERE ENERGY Александр Лобода.

За плечами его компании более 40 реализованных проектов разной степени сложности. Любое предприятие, которое системно потребляет электроэнергию, и в себестоимости продукции или услуг которого она занимает ощутимый процент, — потенциальный клиент ECOSPHERE ENERGY. Это могут быть как небольшие бизнесы — СТО, АЗС, кафе, транспортные предприятия и т.п, так и промышленные производители из разных отраслей: металлопластикового профиля, стекла, соков, молока, колбасы и любой другой продукции. Ну, и, конечно, большие магазины и торговые центры, такие как «Агромат».

«К нам обращаются компании, для которых оплата за электроэнергию — болезненная история. А мы помогаем им эту боль утолить», — шутит предприниматель.

Технические решения

ECOSPHERE ENERGY предлагает бизнесу различные варианты реализации проекта собственной СЭС. Самое популярное решение — сетевая солнечная станция, которая интегрируется во внутреннюю сеть предприятия и питает его, предоставляя при этом возможность одновременно докупать энергию с рынка. Суть в том, чтобы максимально задействовать собственную генерацию, а из общей сети добирать лишь недостаточные киловатты.

Мощность такой станции, как правило, ограничена минимумом потребления предприятия в определенные периоды времени.

«Именно такая модель оказалась, в нашем случае, самой эффективной, с точки зрения возврата инвестиций. Мы проанализировали наше текущее потребление и определили минимальное в течение сезона. Эта цифра была взята, как верхний предел мощности станции. То есть логика в том, чтобы вся производимая станцией электроэнергия была потреблена нашими объектами», — объясняет Максим Ремез из «Агромата».

До недавнего времени потребители электроэнергии не имели права производить ее на продажу. Поэтому строить избыточные мощности не было смысла. Но летом 2023 года были внесены изменения в законодательство, которые запустили механизм самопроизводства. На рынке появился новый статус — «активный потребитель» (аналогичный термин на рынке ЕС — nеtbilling). Он позволяет владельцам небольших СЭС, установленных для собственного потребления, продавать излишки по рыночной цене.

Такая концепция, по словам директора ECOSPHERE ENERGY, дает его клиентам «пространство для маневра» в части собственных мощностей, а также возможность не терять свободные киловатты. «Большинство предприятий работают с понедельника по пятницу, а на выходных люди отдыхают. То есть, в субботу и воскресенье владельцы СЭС теряют генерацию, соответственно на 2/7 продлевался срок окупаемости их станций», — говорит Александр Лобода.

Или другой пример. Один из клиентов ECOSPHERE ENERGY ежедневно потребляет около 200 кВт·ч электроэнергии. Но из-за сезонности бизнеса в августе его компания работает в ослабленном режиме, и вместо 200 потребляет 20−25 кВт·ч. Модель «активного потребителя» позволит ей не терять целый месяц собственной генерации.

Но «активный потребитель» — это не о заработке на собственной генерации, а, скорее, о возможности более эффективно ее использовать. «По факту, в конце месяца происходит финансовый взаимозачет с учетом кВт·ч, которые были отпущены в сеть и которые были из нее отобраны. Конечный баланс в подавляющем большинстве случаев все равно будет в пользу снабженческой компании. Просто с „активным потребителем“ доплачивать ему придется меньше, чем без него», — констатирует Лобода.

Над такой моделью потребления размышляют и в «Агромате». «На будущее мы рассматриваем модель активного потребителя», — говорит Максим Ремез.

Цена вопроса и окупаемость

По оценке Александра Лободы, средняя рыночная цена 1 кВт установленной мощности по фотоэлектрическим модулям составляет сегодня $450-$500. Но конечная стоимость может существенно отличаться, потому что зависит от разных факторов. К примеру, общей мощности станции (чем она больше, тем дешевле получится каждый отдельный кВт), наземной она будет либо смонтирована на крыше, а также от особенностей местности. «Подстанция, куда нужно выдать мощность, может находиться в 10 метрах от СЭС, а может и в 500 метрах. Такая длина кабельной линии может добавить 15% к стоимости проекта», — объясняет основатель ECOSPHERE ENERGY.

Иногда к нему обращаются клиенты, которые уже знают мощность будущей СЭС, а также производителя модулей, которыми хочет ее оборудовать. То есть нужно спроектировать станцию, согласовать другое необходимое оборудование и профессионально выполнить работы по ее монтажу. Именно так было в случае с «Агроматом». Но не проблема, если клиент вообще не погружен в тему СЭС. ECOSPHERE ENERGY поможет определиться со всеми моментами, необходимыми для принятия решения по такому проекту.

Специалисты компании выезжают на объект, анализируют его потребление за разные периоды (почасовое, месячное, годовое), изучают площади, где можно установить фотомодули, варианты присоединения мощностей к внутренним сетям потребителя. Затем готовится предварительный проект со спецификацией на необходимое оборудование и материалы.

«Далее мы предоставляем заказчику разработанную концепцию проекта, которая будет для него целесообразной, с финансовым и техническим обоснованием, и формируем стоимость реализации. Были случаи, когда полная стоимость проекта выходила за пределы инвестиционных возможностей заказчика. Тогда мы разбивали проект на очереди и реализовывали его частями, исходя из финансовых возможностей клиента», — говорит Александр Лобода.

Окупаемость СЭС — тоже индивидуальная история. Она зависит от региона, количества в нем солнечных дней и, соответственно, производимой станцией электроэнергии, стоимости кВт·ч для бизнеса. В среднем, как говорят в ECOSPHERE ENERGY, можно ориентироваться примерно на 2,5−3 года. Но это пессимистический прогноз, с учетом текущих цен на электроэнергию для бизнеса, которые будут неизбежно расти и дальше. Особенно в условиях постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, которые устраивает страна-террорист россия.

Выбор подрядчика

СЭС стоят недешево, поэтому к выбору подрядчика для такого проекта нужно подходить ответственно.

«Среди всех предложений, предоставленных нам, условия ECOSPHERE ENERGY были наиболее приемлемыми в разрезе стоимости, сроков поставки оборудования и выполнения монтажных работ. Плюс к тому, у них значительный опыт в строительстве СЭС, что для нас было критически важно», — говорит руководитель проектов и программ компании «Агромат».

Всем потенциальным инвесторам, которые планируют строить собственную СЭС и определяются с подрядчиком, Александр Лобода настойчиво советует посмотреть на уже реализуемые им проекты и пообщаться с его клиентами. У ECOSPHERE ENERGY с этим проблем точно нет.

«Все станции, которые мы строили, можно посмотреть и пообщаться с их владельцами. Не думаю, что кто-нибудь из них будет против. Скорее, наоборот, — покажут с охотой. Один из наших заказчиков говорит, что получает удовольствие, когда рассказывает о своей СЭС другим потенциальным инвесторам, потому что когда-то сам был на их месте и знает, что такое общение помогает принять верное решение», — резюмирует предприниматель.