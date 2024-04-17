Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет составлять 40,4 грн за доллар.

Курсовые ожидания незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40,06 грн/долл. США). Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2024 года.

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Ожидание бизнеса по курсу

Доля респондентов, прогнозирующих, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США сократилась за квартал с 55.4% до 46.0%.

Как изменился индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 103.0% по сравнению со 101.6% в ІV квартале 2023 года (далее — ІV квартал).

Участники опроса продолжили положительно оценивать свое будущее финансово-экономическое состояние, оптимистичны ожидания относительно будущих объемов реализации собственной продукции и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Больше сдерживают развитие предприятий военные действия и их последствия. Существенно усилилось влияние нехватки квалифицированных работников.

Улучшение инфляционных ожиданий длится шестой квартал подряд: в I квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.0% по сравнению с 11.3% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных (48,4%) ожидали инфляцию не выше 10,0%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82.8% респондентов. Сохраняется существенное влияние фактора «издержки на производство» (65.8%). В то же время усилилось влияние курсового фактора — на 7.3 п.п. до 59.5%.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 16.1% (в IV квартале — 11.3%). Самые высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения (62.5%).

Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, увеличилась до 22.8% по сравнению с 20.7% в предварительном опросе.

Участники опроса продолжили ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.3% (в IV квартале — «минус» 6.5%). Самые пессимистические прогнозы предоставили респонденты добывающей промышленности, строительства, а также энерго- и водоснабжения (балансы ответов «минус» 20.5%, «минус» 20.0% и «минус» 16.7% соответственно).

Однако респонденты предприятий торговли четвертый квартал прогнозировали увеличение количества работников.

Продолжили усиливаться ожидания роста затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 62.6% по сравнению с 57.9% в IV квартале.

На фоне неизменных ожиданий предприятий относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, несколько снизилась и составила 34.9% (в IV квартале — 36.0%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 81.1% (в IV квартале — 80.3%).

Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 49.5% ответов. В то же время усилилось влияние факторов «наличие других источников финансирования» и «неуверенность в возможности предприятия своевременно выполнять долговые обязательства» — на 1.9 п. п. до 42.1% и на 2.2 п.п. до 24.1% соответственно.

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, почти не изменилась и составила 7.7% по сравнению с 7.8% в прошлом квартале.