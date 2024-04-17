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17 апреля 2024, 14:15 Читати українською

Таскомбанк закрывает проект sportbank

Правление Таскомбанка приняло решение прекратить развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Правление Таскомбанка приняло решение прекратить развитие и дальнейшую работу проекта sportbank.

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«С 17 апреля привлечение новых клиентов и оформление новых продуктов через приложение sportbank приостановлено. С 12 мая 2024 года приложение sportbank будет недоступно для дальнейшего использования», — говорится в сообщении.

Причины закрытия проекта

Основной причиной стали значительные изменения во внешней среде, которые «требуют корректировки бизнес-модели банка и его стратегии в целом».

В настоящее время Таскомбанк сосредоточится на развитии собственных проектов.

В банке уточнили, что проект sportbank осуществляет деятельность на основании лицензии Таскомбанка. Итак, все клиенты sportbank являются клиентами Таскомбанка и банк продолжит их обслуживание.

Таскомбанк предлагает пользователям sportbank воспользоваться программой перехода на условия дальнейшего обслуживания или выбрать другие продукты банка, ознакомившись с условиями на сайте банка или посетив любое отделение банка.

«С 17 апреля 2024 года ваши продукты будут доступны в приложении TAS2U», — говорится в сообщении.

Напомним

В конце февраля 2024 года Лычаковский суд Львова арестовал счета ООО «Дивотек» и ООО «ЗН Нетворк», владеющие брендом необанка sportbank.

В январе в офис sportbank пришли детективы ДБР в поисках доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и бетинговыми компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, уклонявшихся от уплаты налогов.

Во время обысков 12 января ДБР также искало документы, которые должны подтвердить госпредательство со стороны четырех неназванных лиц.

В марте прессслужба sportbank со ссылкой на адвокатские обращения в ГБР и Офис Генерального прокурора заявила, что правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank и его учредителей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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NN NN
NN NN
17 апреля 2024, 14:26
#
Класний був застосунок
Краще б тас переїхав у спорт
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