Таскомбанк закриває проєкт sportbank

Правління Таскомбанку ухвалило рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank . Про це повідомляє пресслужба банку.

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«З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання», — йдеться у повідомленні.

Причини закриття проєкту

Зазначається, що основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що «вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому».

Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

У банку уточнили, що проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії Таскомбанку. Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування.

Таскомбанк пропонує користувачам sportbank скористатися програмою переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на вебсайті банку або відвідавши будь-яке відділення банку.

«З 17 квітня 2024 року ваші продукти будуть доступні в застосунку TAS2U», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці лютого 2024 року Личаківський суд Львова арештував рахунки ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк», що володіють брендом необанку sportbank.

У січні до офісу sportbank прийшли детективи ДБР у пошуках доказів співпраці sportbank із російським бізнесом та бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків.

Під час обшуків 12 січня ДБР також шукало документи, що мали підтвердити держзраду з боку чотирьох неназваних осіб.

У березні пресслужба sportbank з посиланням на адвокатські звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора заявила, що правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників.