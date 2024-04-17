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17 квітня 2024, 14:15

Таскомбанк закриває проєкт sportbank

Правління Таскомбанку ухвалило рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Про це повідомляє пресслужба банку.

Правління Таскомбанку ухвалило рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank.

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«З 17 квітня залучення нових клієнтів та оформлення нових продуктів через застосунок sportbank припинено. З 12 травня 2024 року застосунок sportbank буде недоступний для подальшого використання», — йдеться у повідомленні.

Причини закриття проєкту

Зазначається, що основною причиною стали значні зміни у зовнішньому середовищі, що «вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому».

Наразі Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

У банку уточнили, що проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії Таскомбанку. Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування.

Таскомбанк пропонує користувачам sportbank скористатися програмою переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку, ознайомившись з умовами на вебсайті банку або відвідавши будь-яке відділення банку.

«З 17 квітня 2024 року ваші продукти будуть доступні в застосунку TAS2U», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Наприкінці лютого 2024 року Личаківський суд Львова арештував рахунки ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк», що володіють брендом необанку sportbank.

У січні до офісу sportbank прийшли детективи ДБР у пошуках доказів співпраці sportbank із російським бізнесом та бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків.

Під час обшуків 12 січня ДБР також шукало документи, що мали підтвердити держзраду з боку чотирьох неназваних осіб.

У березні пресслужба sportbank з посиланням на адвокатські звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора заявила, що правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
NN NN
NN NN
17 квітня 2024, 14:26
#
Класний був застосунок
Краще б тас переїхав у спорт
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 квітня 2024, 15:31
#
Ничего там классного по факту не было — все, как и у других мобильный приложений банков и даже меньше…
+
+15
Fantomas2020
Fantomas2020
17 квітня 2024, 14:52
#
Очень жаль. Хороший был проект. На нём можно было неплохо сэкономить по кэшбэку и заработать на депозитах в гривне. Также удобно было пользоваться кредитным лимитом, не платя проценты
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 квітня 2024, 15:33
#
Кредитный лимит с льготным периодом есть ещё минимум в двадцати банках и в некоторых на более выгодных условиях, чем в спортбанке, но ведь сотрудники кроме своего спортбанка больше ничего и не знают…
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
17 квітня 2024, 15:29
#
Стоить вспомнить что перед этим были обыски в офисе спорта, «не нашли ничего» но видать не все там чисто было https://minfin.com.ua/2024/03/21/123626317/ и видать ТАС просто дал пинка этому финтеху. Видимо решили дело замять по-тихому
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