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21 березня 2024, 15:53

Обшуки у sportbank: ДБР не знайшло доказів про правопорушення співзасновників банку

Правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників. Про це повідомляє пресслужба sportbank з посиланням на адвокатські звернення до ДБР та Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників.

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Деталі

ДБР повідомило, що перевірка причетності sportbank до можливого скоєння злочинів дійсно проводилася, але в межах розслідування щодо інших осіб.

«В ході здійснення досудового розслідування не здобуто доказів вчинення службовими особами ТОВ „Дивотек“, ТОВ „ДТ Нетворк“ (що володіють брендом необанку sportbank) кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001384», — йдеться у відповіді ДБР на запит юриста sportbank.

Також ДБР повідомляє про відсутність доказів протиправної діяльності екстопменеджера Parimatch та засновника sportbank Никити Ізмайлова і його партнера Андрія Савченка.

Офіс Генерального прокурора повідомив про відсутність у Єдиному реєстрі досудових розслідувань інформації про застосування заходів кримінально-правового характеру та наявність будь-яких кримінальних справ щодо ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк».

Як повідомили у sportbank, рахунки необанку досі перебувають під арештом.

Передісторія

Наприкінці лютого Личаківський суд Львова арештував рахунки ТОВ «Дивотек» та ТОВ «ДТ Нетворк», що володіють брендом необанку sportbank, розповів Forbes CEO проєкту Михайло Стрижко.

У січні до офісу sportbank прийшли детективи ДБР у пошуках доказів співпраці sportbank із російським бізнесом та бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, що ухилялися від сплати податків.

Під час обшуків 12 січня ДБР також шукало документи, що мали підтвердити держзраду з боку чотирьох неназваних осіб, свідчить одна з судових ухвал у цій справі, де представник необанку просить повернути вилучені в ході обшуку речі.

Джерело: Мінфін
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