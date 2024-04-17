Суд снял арест с 20% акций lifecell

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Turkcell по аресту доли 19,8% корпоративных прав в lifecell. Это позволяет разблокировать сделку по продаже компании французу Ксавье Ниэлю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что известно

В частности, суд удовлетворил иск компании, упразднив арест 19,8% корпоративных прав lifecell и 100% корпоративных прав PayCell, наложенный по подозрению в связях с подсанкционным олигархом Михаилом Фридманом.

Предыстория

Ранее сообщалось, что в конце декабря французская компания объявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell — lifecell, Глобал Билги и Укртауэр, а это третий по размеру мобильный оператор страны.

Заявку в АМКУ пришлось подавать дважды — впервые компании вернули пакет документов из-за их несоответствия законодательным требованиям.

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