Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление в НБУ файлов отчетности за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление отчетности
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Кого оштрафовал Нацбанк
НБУ оштрафовал:
«Решения по применению указанных мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 15 апреля 2024 года и вступает в силу с 16 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.
Уплатить штраф страховые компании должны в течение месяца со дня вступления в силу решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
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