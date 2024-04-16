НБУ оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление отчетности

Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление в НБУ файлов отчетности за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Кого оштрафовал Нацбанк

НБУ оштрафовал:

ЧАО «Страховая компания «Велес»,

ЧАО «Страховая компания «Эталон»,

ЧАО «Велта».

«Решения по применению указанных мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 15 апреля 2024 года и вступает в силу с 16 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Уплатить штраф страховые компании должны в течение месяца со дня вступления в силу решения регулятора о наложении штрафа.