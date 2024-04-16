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16 апреля 2024, 18:00 Читати українською

«Минфин» запускает новый продукт — страхование жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов»

По данным статистики от февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 160 тысяч жилых зданий, которые были разрушены или повреждены в результате военных действий, на сумму ущерба более 58 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.

По данным статистики от февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 160 тысяч жилых зданий, которые были разрушены или повреждены в результате военных действий, на сумму ущерба более 58 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.

Чтобы помочь украинцам защитить свои дома «Минфин» запускает на своем ресурсе новый продукт — страхование жилья от военных рисков и не только.

Страхование жилья от «Минфина» покрывает следующие риски:

  • Военные риски (падение ракет, БПЛА, дронов, обломков, взрыв боеприпасов, мин, бомб, влияние других орудий и средств войны, кроме ядерного, биологического, химического оружия);
  • Повреждение стекла (повреждение окон, балконов и лоджий в т. ч. из-за военных рисков);
  • Бытовые риски (пожар, повреждение водой, взрыв газа);
  • Стихийные бедствия (буря, град, ливень, удар молнии);
  • Противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, разбой, грабеж);
  • Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.

Оформление полиса возможно на имущество, находящееся на территории Украины, кроме территорий из списка исключений: А Р Крым; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.

Преимущества оформления страхования жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов» на «Минфине»:

  • Без осмотра квартиры;
  • от любых рисков;
  • Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год);
  • Оплата частями от Monobank на 3 платежа;
  • Страхование собственного или арендованного имущества;
  • Сумма страхового покрытия по вашему выбору от 125 000 грн до 2 мл грн.

Обязательное условие для страхования — квартира должна быть в сданном доме и с завершенным ремонтом и не находиться в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении.

По промокоду «Минфин» вы получите скидку 3% на страхование жилья.

Застраховать жилье онлайн от военных рисков

Источник: Минфин
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