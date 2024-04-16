По данным статистики от февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 160 тысяч жилых зданий, которые были разрушены или повреждены в результате военных действий, на сумму ущерба более 58 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.
«Минфин» запускает новый продукт — страхование жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов»
Чтобы помочь украинцам защитить свои дома «Минфин» запускает на своем ресурсе новый продукт — страхование жилья от военных рисков и не только.
Страхование жилья от «Минфина» покрывает следующие риски:
- Военные риски (падение ракет, БПЛА, дронов, обломков, взрыв боеприпасов, мин, бомб, влияние других орудий и средств войны, кроме ядерного, биологического, химического оружия);
- Повреждение стекла (повреждение окон, балконов и лоджий
в т. ч.из-за военных рисков);
- Бытовые риски (пожар, повреждение водой, взрыв газа);
- Стихийные бедствия (буря, град, ливень, удар молнии);
- Противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, разбой, грабеж);
- Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.
Оформление полиса возможно на имущество, находящееся на территории Украины, кроме территорий из списка исключений:
Преимущества оформления страхования жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов» на «Минфине»:
- Без осмотра квартиры;
- от любых рисков;
- Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год);
- Оплата частями от Monobank на 3 платежа;
- Страхование собственного или арендованного имущества;
- Сумма страхового покрытия по вашему выбору от 125 000 грн до 2 мл грн.
Обязательное условие для страхования — квартира должна быть в сданном доме и с завершенным ремонтом и не находиться в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении.
По промокоду «Минфин» вы получите скидку 3% на страхование жилья.
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