«Минфин» запускает новый продукт — страхование жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов»

По данным статистики от февраля 2022 года в Украине зафиксировано более 160 тысяч жилых зданий, которые были разрушены или повреждены в результате военных действий, на сумму ущерба более 58 млрд долларов и эта цифра растет каждый день.

Чтобы помочь украинцам защитить свои дома «Минфин» запускает на своем ресурсе новый продукт — страхование жилья от военных рисков и не только.

Страхование жилья от «Минфина» покрывает следующие риски:

Военные риски (падение ракет, БПЛА, дронов, обломков, взрыв боеприпасов, мин, бомб, влияние других орудий и средств войны, кроме ядерного, биологического, химического оружия);

Повреждение стекла (повреждение окон, балконов и лоджий в т. ч. из-за военных рисков);

из-за военных рисков); Бытовые риски (пожар, повреждение водой, взрыв газа);

Стихийные бедствия (буря, град, ливень, удар молнии);

Противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, разбой, грабеж);

Ответственность за непреднамеренный ущерб, причиненный соседям.

Оформление полиса возможно на имущество, находящееся на территории Украины, кроме территорий из списка исключений: А Р Крым ; Днепропетровская область; Донецкая область; Запорожская область; Луганская область; Николаевская область; Сумская область; Харьковская область; Херсонская область; Черниговская область/Корюковский район; Черниговская область/Новгород-Северский район; Черниговская область/Черниговский район кроме г. Чернигов.

Преимущества оформления страхования жилья от последствий попаданий ракет и «шахедов» на «Минфине»:

Без осмотра квартиры;

от любых рисков;

Доступная стоимость полиса (от 1351 грн/год);

Оплата частями от Monobank на 3 платежа;

Страхование собственного или арендованного имущества;

Сумма страхового покрытия по вашему выбору от 125 000 грн до 2 мл грн.

Обязательное условие для страхования — квартира должна быть в сданном доме и с завершенным ремонтом и не находиться в залоге (лизинге) в банке или любом другом финансовом учреждении.



По промокоду «Минфин» вы получите скидку 3% на страхование жилья.