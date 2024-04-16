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16 апреля 2024, 13:05 Читати українською

Банки ставят 40 грн/$ и выше в кассах и при конвертации средств на карточных счетах населения

В первой половине дня 16 апреля наличный курс продажи доллара в банковских кассах достиг 40 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные финучреждений.

В первой половине дня 16 апреля наличный курс продажи доллара в банковских кассах достиг 40 гривен за доллар.

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Продажа доллара в банках

На текущий момент наличную цену 40 грн/$ на продаже заявила только одна структура — небольшой запорожский МетаБанк (24 отделения). А еще одна — днепровский А-Банк (197 отделений) — поставила в кассах 39,99 грн/$. Сразу у шести банков стоит курс продажи 39,95 грн/$: Креди Агриколь Банк (128 отделений), Аккордбанк (148), Идея Банк (72), Коминбанк (58), Мотор-Банк (8) и БТА Банк (1).

Данные по отделениям взяты из соответствующей статистики Нацбанка на 1 апреля 2024 года.

Минимальную стоимость доллара на продаже с утра предлагал Скай Банк (бывший Регион Банк) с 3-мя отделениями — 39,65 грн/$. А средний курс составил 39,84 грн/$ с диапазоном от 39,67 до 39,95 грн/$. Курсы покупки наличной американской валюты банкам были в рамках 38,50−39,52 грн/$.

Банки с крупнейшими филиальными сетями ставили такие наличные курсы покупки/продажи наличного доллара:

Карточный курс

Если говорить о карточных курсах банков, то здесь 40-й курсовой уровень на продаже доллара преодолело три банка: Аккордбанк (40,60 грн/$), Полтава-Банк (40,187 грн/$) и Сенс Банк (40,050 грн/$). А Кредобанк подобрался вплотную к этой отметке — 39,99 грн/$.

Минимальный карточный курс продажи поставил Укрсиббанк — 39,20 грн/$. А средний составляет 39,83 грн/$ с диапазоном 39,68−39,90 грн/$. Средний размер карточного курса на покупке находится в диапазоне от 38,90 грн/$ (Окси Банк) до 39,85 грн/$ (Юнекс Банк).

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 апреля 2024, 13:10
#
Коли вже 33?:)
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+53
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 апреля 2024, 13:36
#
Хороший пример показали в марте 2022 года валютчики на запад границе). правда и банкам понравился?
Только когда валютчики, так это …барыги… а когда банки, так это …наши благодетели…
Ну и где это «кубло» регулятора -НБУ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2024, 14:57
#
Банки хоть налоги платят в бюджет с доходов, в том числе и от валюто-обменных операций, а кому и сколько башляют барыги — вам конечно виднее…
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0
Moonlighter
Moonlighter
16 апреля 2024, 15:07
#
Почти любая обменка сотрудничает с банками. И наоборот. Это аксиома. Когда будете менять крупные суммы от $50к и выше посмотрите на штамп банка на бандерольном кольце пачек с грн. Я в 2022 и 2023 несколько раз менял валюту в крупных размерах и видел как в обменку на Олимпийской заходили инкассаторы с Ощадбанка. Выдавали пачки со свежими печатями на бандерольном кольце. Так что обменки и банки тесно сотрудничают, это было давно известно.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 апреля 2024, 15:12
#
Нет, мне не веднее…
я ВЕДЬ не «эксперт» по укр банкам…
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0
potator
potator
16 апреля 2024, 13:47
#
Обед. Падает вилка, отец перед самым полом ее ловит и говорит: — Ну вот, и никто к нам не придет… В это время в комнату вбегает мальчуган и кричит: — Папа, Папа! Тетя Роза в лифте застряла.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 14:32
#
Ходил смотрел 39,85.обменник… Банк 39.95. яж предупридил…
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uiux
uiux
16 апреля 2024, 14:53
#
А толку ставить, они уже на табло. НБУ просто ssцит ставить 40, бо будет антиперемога и их ботоферма резко перевозбудится
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2024, 14:57
#
Курс продажу безготiвкового
долара США у банках*:
39,67грн/$ — Mono
39,68грн/$ — Raif
* 11:25 16/04/24

Кому гривню нiкуди дiвати — може
купувати й по 40грн/$
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
16 апреля 2024, 15:09
#
Продав всі долари сьогодні. Відкуплюсь по 33. Запам’ятайте цей пост!
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