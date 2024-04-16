Банки ставят 40 грн/$ и выше в кассах и при конвертации средств на карточных счетах населения

В первой половине дня 16 апреля наличный курс продажи доллара в банковских кассах достиг 40 гривен за доллар . Об этом свидетельствуют данные финучреждений.

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Продажа доллара в банках

На текущий момент наличную цену 40 грн/$ на продаже заявила только одна структура — небольшой запорожский МетаБанк (24 отделения). А еще одна — днепровский А-Банк (197 отделений) — поставила в кассах 39,99 грн/$. Сразу у шести банков стоит курс продажи 39,95 грн/$: Креди Агриколь Банк (128 отделений), Аккордбанк (148), Идея Банк (72), Коминбанк (58), Мотор-Банк (8) и БТА Банк (1).

Данные по отделениям взяты из соответствующей статистики Нацбанка на 1 апреля 2024 года.

Минимальную стоимость доллара на продаже с утра предлагал Скай Банк (бывший Регион Банк) с 3-мя отделениями — 39,65 грн/$. А средний курс составил 39,84 грн/$ с диапазоном от 39,67 до 39,95 грн/$. Курсы покупки наличной американской валюты банкам были в рамках 38,50−39,52 грн/$.

Банки с крупнейшими филиальными сетями ставили такие наличные курсы покупки/продажи наличного доллара:

Карточный курс

Если говорить о карточных курсах банков, то здесь 40-й курсовой уровень на продаже доллара преодолело три банка: Аккордбанк (40,60 грн/$), Полтава-Банк (40,187 грн/$) и Сенс Банк (40,050 грн/$). А Кредобанк подобрался вплотную к этой отметке — 39,99 грн/$.

Минимальный карточный курс продажи поставил Укрсиббанк — 39,20 грн/$. А средний составляет 39,83 грн/$ с диапазоном 39,68−39,90 грн/$. Средний размер карточного курса на покупке находится в диапазоне от 38,90 грн/$ (Окси Банк) до 39,85 грн/$ (Юнекс Банк).