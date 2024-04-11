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11 апреля 2024, 13:43 Читати українською

Российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии Интерфакс-Украина.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Фото: скриншот видео YouTube/Fly Performance

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По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», — рассказал Гота.

В настоящее время ОАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

Обстрел энергоструктуры

Ночью российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.

За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели:

  • 20 крылатых ракет,
  • 6 «Кинжалов»,
  • 12 ракет С-300,
  • 4 КАР Х-59,
  • 40 «шахедов».

Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.

Тепловые электростанции ДТЭК

По словам ДТЭК, оккупанты атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

Напомним

22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+44
Tido oss
Tido oss
11 апреля 2024, 14:02
#
Зеля говорил что росия всьо востановит
ми верим нашому призиденту
+
+30
Riojas
Riojas
11 апреля 2024, 14:39
#
Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, — «Центренерго» 20:03 18.08.2023 Не хочется даже иронизировать по этому поводу, но никогда такого не было и вот опять
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 14:59
#
А война будет серьезная летом… в ход пойдет всё…
+
+15
Rubi0
Rubi0
11 апреля 2024, 15:22
#
Показательный тренд, не столбы и трансформаторы как в прошлом году, а под ноль генерирующие мощности.
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