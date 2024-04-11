В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска российской армии полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии Интерфакс-Украина.
Российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС
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По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.
«Все работники, которые были на смене при обстреле, живы», — рассказал Гота.
В настоящее время ОАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.
Обстрел энергоструктуры
Ночью российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.
За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели:
- 20 крылатых ракет,
- 6 «Кинжалов»,
- 12 ракет С-300,
- 4 КАР Х-59,
- 40 «шахедов».
Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.
Тепловые электростанции ДТЭК
По словам ДТЭК, оккупанты атаковали две тепловые электростанции ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.
Напомним
22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.
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