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10 апреля 2024, 13:34 Читати українською

Вложения в японскую экономику: Microsoft инвестирует в ИИ почти три миллиарда долларов

В ближайшие два года компания Microsoft намерена инвестировать около 2,9 млрд долларов в развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта в Японии. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

В ближайшие два года компания Microsoft намерена инвестировать около 2,9 млрд долларов в развитие облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта в Японии.
Фото: pixabay.com

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Инвестиции в японскую экономику

Для Microsoft это будет величайшим вложением в японскую экономику за все время работы в стране. Помимо создания инфраструктуры, американская корпорация намерена открыть в Токио научно-исследовательскую лабораторию, а также научить разработке искусственного интеллекта не менее 3 млн. человек.

Заявление Microsoft о крупных инвестициях в Японии было сделано через несколько дней, после того как стало известно о планах OpenAI открыть в апреле в Токио свой третий заграничный офис.

Развитие искусственного интеллекта от Microsoft

Ранее сообщалось, что Microsoft обновила свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем по персональным темам. Пользователи расширенной версии Copilot Pro также могут создавать собственные алгоритмы с помощью Copilot GPT Builder.

Читайте: Microsoft инвестирует более $2 миллиарда в сферу искусственного интеллекта и облачную инфраструктуру в Испании

Известно, что новая версия ИИ появилась в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и IOS.

В Microsoft также заявили, что поддерживаемые государством хакеры из России, Китая и Ирана используют инструменты OpenAI, чтобы отточить свои навыки и обмануть свои цели.

В отчете говорится, что компания отслеживала хакерские группы, связанные с российской военной разведкой, Корпусом стражей исламской революции, а также правительствами Китая и Северной Кореи, когда они пытались усовершенствовать свои хакерские кампании, используя большие языковые модели.

Источник: Минфин
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