Как выгодно перечислить деньги за границу с помощью криптовалюты

Ради сохранения валютных резервов, Нацбанк после начала полномасштабного вторжения ввел ограничение перевода средств за границу, а затем несколько раз эти правила усиливались. В то же время, жизненные ситуации бывают разные, и многим украинцам часто приходится переводить средства. Это может быть помощь близким, покупка товаров для бизнеса или инвестиции. Самый простой способ провести такие операции — осуществить их через криптовалюты. Как осуществить их максимально выгодно, разбирался «Минфин».

Какие установлены ограничения переводов за границу

Традиционно, самым простым способом переводов валюты за границу были SWIFT-переводы. Однако, на данный момент украинцы не могут их осуществлять, а исключение разрешается лишь для нескольких случаев, например, покупка товаров для армии, оплата обучения или лечения.

Если деньги нужны для других нужд, украинские банки могут предложить своим клиентам альтернативу — P2P-переводы валюты. То есть можно перевести средства с валютной карты Visa или MasterCard украинского банка на карту иностранного банка. В то же время, максимальная сумма таких переводов небольшая — эквивалент 100 тыс. грн. Также следует учитывать, что карта зарубежного банка может не поддерживать такую ​​операцию и отклонит ее.

Можно осуществить за рубеж гривневый перевод, если у получателя есть гривневая карта. В такой ситуации действуют те же правила, что и для переводов внутри страны. Сумма такого максимального перевода зависит от банка и платежной системы, примерно это будет $10−25 тыс. в месяц, но сумма может отличаться в конкретном случае.

К тому же, следует учитывать, что существуют также ограничения на расходы средств с карт украинских банков. Максимальная сумма снятия денег в банкомате за границей составляет 12,5 тыс. грн в неделю, а расчетов — до 100 тыс. грн в месяц. Поэтому, даже если удастся перевести большую сумму, получатель не всегда сможет ею воспользоваться.

Существует также вариант вывоза наличных через границу — в эквиваленте 10 тыс. евро без декларирования. Возможен вывоз и большей суммы, но в этом случае потребуется документ для подтверждения снятия наличных со счета в банке и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, или документ о снятии наличных с собственных счетов с целью вывоза.

Как работают криптовалютные переводы

В отличие от переводов традиционных валют, криптовалютные переводы фактически не ограничиваются. Мгновенно на любой криптовалютный кошелек можно перевести фактически любую сумму, пусть это будут даже десятки миллионов долларов.

Также для криптовалюты фактически не существует границ, поэтому перевод в любую страну мира не отличается продолжительностью или стоимостью. Криптовалютные переводы проходят в сети блокчейн, контролировать которую органы власти не могут.

В то же время, здесь следует понимать несколько особенностей таких переводов. В сети блокчейн за перевод существует комиссия самой сети. По факту, это деньги, которые идут майнерам за подтверждение транзакции.

Размер этой комиссии не зависит от суммы, которую переводит пользователь, и может быть одинаковым для 100 биткоинов и 0,1 биткоина. Эта комиссия отличается в разные моменты и рассчитывается самой сетью, ни одна криптобиржа, кошелек или обменник не могут на нее влиять. Также, поскольку комиссия рассчитывается в биткоинах (или точнее в сатоши — что-то вроде копеек биткоина), то чем выше стоимость криптовалюты, тем больше будет и комиссия. Как правило, стоит быть готовым, что комиссия по блокчейну составит около $25−35. Поэтому в биткоинах не стоит перечислять небольшие суммы, вроде нескольких тысяч гривен, — комиссия заберет слишком много.

Предусмотрены комиссии сети и переводы стейблкоина USDT. Совершать такие операции можно в нескольких сетях, и плата в них отличается. Например, в сети Tron стоимость перевода составит около $1, а в сети Ethereum — в пределах $15−25.

Правда, здесь тоже следует учитывать, что комиссия зависит от нагрузки сети и постоянно меняется.

Кроме более низких комиссий, преимущество USDT заключается также в стабильности стейлбкоина, который привязан к доллару с курсом практически 1 к 1. Поэтому, перечислив средства, можно быть уверенным, что если получатель их будет забирать, то получит именно необходимую сумму, а не меньшую из-за курсовых колебаний.

Кроме того, возможны комиссии и самого кошелька, с которого осуществляется перевод. Обычно, эта плата составляет в пределах 0,5−1% от суммы перевода. Однако, есть площадки, которые не берут ни одной собственной комиссии за такие операции и платить стоит только за блокчейн.

Все криптовалютные кошельки и биржи позволяют переводить активы на другие счета. Этот процесс подобен банковским переводам с карты на карту: следует указать сумму, которую хотите отправить и номер счета получателя. Важно не ошибиться в написании номера счета, ведь операции в блокчейне невозможно отменить. Поэтому номер лучше скопировать, вставить и проверить, а не набирать вручную.

Как перевести криптовалюту, если ее еще нет

Перевести криптовалюту за границу максимально просто, если она уже есть на счету. Однако, купить ее для перевода сложнее из-за ограничений регулятора: поскольку криптовалютные компании долгое время использовали подобные шлюзы, что и бетинговые конторы для противоправного вывода средств, — регулятор заблокировал их все вместе.

В Украине есть возможность купить криптовалюту через P2P-платформы (т.е. напрямую у другого пользователя) или за наличные деньги в одном из многочисленных криптообменников. Хотя эти способы покупки криптовалюты достаточно популярны в Украине, но находятся в так называемой серой зоне правового регулирования и ответственность за проведение таких операций полностью лежит на пользователе.

В качестве надежной альтернативы, для покупки криптовалюты можно воспользоваться украинским криптовалютным кошельком Trustee Plus. Он позволяет пополнить счет непосредственно со своей банковской карты в евро или по реквизитам SEPA. В первом случае комиссия составит 1,5%, а во втором — только 0,5%. Далее за эти средства можно купить биткоины, USDT, или конвертировать их в другие криптовалюты, в зависимости от того, какой именно перевод вам нужно осуществить.

Trustee Plus можно установить на свой смартфон и начать использовать, пройдя быструю регистрацию. Поскольку он поддерживает украинский язык, сделать это будет несложно. А если возникнут вопросы — непосредственно в приложении можно пообщаться с украиноязычной службой поддержки.

Как и украинские банковские приложения, Trustee Plus также интуитивно понятен, и купить криптовалюту или перевести ее на другой кошелек можно лишь в несколько кликов.

Алгоритм действий следующий: после прохождения верификации следует пополнить счет Trustee Plus. Кроме уже упомянутой возможности сделать это в евро, можно пополнить счет и сразу в USDT, воспользовавшись услугами криптообменника или p2p-перевода. Далее выбираете криптовалюту, которую хотите купить, и указываете, на какую именно сумму. Когда крипта зачислена на ваш счет — ее можно переводить.

Для этого нажимаем на кнопку «перевод» и видим доступные варианты. Если вы хотите осуществить перевод на другой счет Trustee Plus — он состоится мгновенно и вообще без комиссии. То есть даже без платы за блокчейн. Для перевода достаточно указать номер телефона или псевдоним, по которому получатель зарегистрирован в сервисе.

Если же вы хотите перевести средства на другой криптосчет, не связанный с сервисом, Trustee Plus тоже не будет брать за это плату, но комиссия за блокчейн останется, как и на любой другой платформе. Как видно из скриншота, в момент, когда мы проверили, как работает кошелек, комиссия по переводу биткоина составила 0,0004 BTC, а это почти $28.

Если же переводить USDT — то комиссия в это время в сети Tron составляла всего $1. Столько же она была и в сети Polygon. А вот у Ethereum значительно выше — более $20.

Таким образом, если выбирать переводы в USDT через Trustee Plus, то отправить средства за границу действительно можно с комиссией лишь около $1, а если получатель пользуется этим же сервисом — вообще без какой-либо платы.

Легкие расходы криптовалюты

Благодаря Trustee Plus можно легко не только перечислять, но и тратить криптовалюту. Сервис позволяет открыть дебетовую карту непосредственно в приложении и присоединить ее к Google Pay или Apple Pay. Таким образом, криптовалютной картой можно будет без проблем рассчитываться в магазинах, осуществлять платежи онлайн или снимать наличные в банкоматах, которые оборудованы NFC-модулем.

Стоимость выпуска такой карты составляет 10 евро, а дальше обслуживание бесплатное.

В Trustee Plus доступны три цифровых актива, с помощью которых можно проводить карточные расчеты. Это биткоин, эфириум и USDT. При расчете они автоматически конвертируются в местные валюты. Таким образом, криптовалютная карта сочетает легкость переводов средств по всему миру и простоту платежей.

Криптокошелек Trustee Plus создала команда украинских разработчиков во главе с Вадимом Грушей. Тем, кто хочет больше узнать о том, как устроен мир криптовалют, рекомендуем посмотреть большое интервью с основателем этого проекта.