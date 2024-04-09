Нацбанк делает ставку на привлекательность депозитов: кому это может навредить

Несмотря на снижение инфляции, Нацбанк продолжает держать высокой учетную ставку, и даже незначительное ее снижение удивляет СМИ. Почему мы привыкаем к политике высоких ставок, как ее объясняет регулятор и какой от нее вред экономике, в колонке для zn.ua рассказал заведующий отделом денежных рынков GROWFORD Institute Михаил Джус. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Почему все удивились снижению ставок

Необходимым условием обеспечения Нацбанком стабильности гривны является доверие общества к его политике. И, несмотря на традиционное недоверие украинцев к разным органам власти, НБУ удалось добиться больших успехов в формировании «правильного» восприятия его действий, но для этого пришлось создать альтернативную реальность для граждан.

Проиллюстрируем этот феномен на примере последнего «монетарного» решения НБУ и реакции на него со стороны отдельных медиа.

14 марта Нацбанк объявил о снижении учетной ставки с 15 до 14,5%. Само по себе это решение не вызвало бы никакого интереса: произошла незначительная (относительно абсолютного уровня ставок) корректировка процентной политики НБУ, которая вряд ли будет иметь какие-то ощутимые последствия. Если бы не одно «но».

Распространяя эту новость, многие медиа сообщили, что НБУ неожиданно снизил учетную ставку. Это наречие «неожиданно» — очень симптоматичное и имеет смысл только в пределах альтернативной реальности, сформированной Нацбанком в течение двух последних лет.

Что же именно так удивило СМИ? То, что в январском прогнозе Нацбанк предполагал незначительное снижение учетной ставки только во втором полугодии, не должно было никого вводить в заблуждение — регулятор много раз повторял, что его прогнозы не являются обязательствами, подтверждая это на практике.

Да и большинство упомянутых медиа в своих сообщениях ссылались не на прогноз НБУ, а на опрос представителей банковского сектора, проведенный «Интерфакс-Украина», а также на опрос компании ICU, в котором 70% респондентов предполагали сохранение учетной ставки неизменной.

Сложно не заметить, что в упомянутых опросах превалирует взгляд представителей финансового сектора, фактически заинтересованных в сохранении ставок на высоком уровне. Не исключено, что ответы респондентов могут отражать влияние определенного когнитивного предубеждения.

Но Нацбанк, приоритетной целью которого является обеспечение ценовой стабильности, должен избегать любых предубеждений и руководствоваться интересами всей экономики. Ведь цены на товары формируются не в финансовом, а в реальном секторе экономики, где взаимодействуют производители, продавцы и покупатели.

Если оценивать действия НБУ под таким углом, то на фоне инфляции в 4,3% снижение учетной ставки не просто логично и ожидаемо, а жизненно необходимо. Поскольку в условиях, когда самая низкая ставка центрального банка превышает инфляцию более чем в три раза, о любом восстановлении экономики не может быть и речи. Даже при идеальных условиях безопасности и других благоприятных обстоятельствах отсутствие доступных финансовых ресурсов будет блокировать динамический рост.

Но парадокс нашей ситуации заключается в том, что через несколько месяцев после начала великой войны НБУ решил, что среди его приоритетов должно появиться «обеспечение привлекательности гривневых активов». Вскоре, определив этот приоритет ключевым, Нацбанк начал методически насаждать обществу это мнение.

Посмотрим, например, на последние итоги дискуссии в комитете по монетарной политике НБУ и посчитаем, сколько раз там повторяется в разных вариациях словосочетание «привлекательность гривневых активов». С десяток, не меньше.

По факту, это означает, что Нацбанк полностью подчинил свою политику интересам людей, у которых есть избыток средств. При этом интересы нуждающихся в заимствованиях (а это практически весь бизнес) были полностью проигнорированы.

Безусловно, объемы привлеченных средств в ОВГЗ, как и связывание свободной гривны на банковских депозитах, — важные составляющие стабильности. Но и в первом, и во втором случаях принципиальное значение имеет цена — то есть ставка, по которой средства привлекаются.

Важно также отдавать себе отчет, что ни один закон не обязывает НБУ беспокоиться о генерировании доходов для инвесторов и вкладчиков.

Однако, жесткая монетарная политика комфортна для руководства НБУ, с точки зрения ответственности за принятые решения, поскольку она действительно снижает риски дестабилизации денежного рынка. По принципу кладбищенской стабильности.

Хотя государство платит членам Правления НБУ более 10 тыс. дол. в месяц именно для того, чтобы они брали на себя ответственность за поиск баланса между интересами тех, кто хочет приумножить состояние, и тех, кому не хватает денег для жизни и развития.

Так что, осознавая странность ситуации, когда учетная ставка в 3−4 раза превышает уровень инфляции, Нацбанк не ограничивается официальными сообщениями и продолжает коммуницировать этот вопрос в СМИ.

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Как НБУ обосновывает высокую ставку

В недавней колонке один из членов комитета по монетарной политике НБУ объясняет обществу, что центральный банк интересует не текущая, а ожидаемая инфляция, и под таким углом Украина не является рекордсменом по величине ключевой ставки относительно инфляции. Здесь сразу возникает вопрос о достоверности прогнозов НБУ, поскольку в 2023 году фактический уровень инфляции (5,1%) оказался в несколько раз ниже, чем предполагал прогноз НБУ в начале года (18,7%). Учитывая такую «точность» прогнозирования, может, все же более надежно ориентироваться на фактические показатели?

Вполне ожидаемо суть упомянутой колонки сводится к тому, что высокая учетная ставка нужна для того, чтобы обеспечить вкладчикам доход выше инфляционного обесценивания средств. В противном случае, деньги перетекут на валютный рынок, а дальше — «волна паники», «огромное давление на международные резервы»…

Ни один сознательный украинец не пожелает реализации такого сценария.

Но если называть вещи своими именами, придется признать, что НБУ строит свою коммуникационную политику на провоцировании страха перед значительным обесцениванием гривны, делая экономику заложником интересов небольшой прослойки рантье.

Такой подход априори предполагает, что граждане Украины склонны к провоцированию паники на валютном рынке, если не получат желаемый доход на свои сбережения. Это, кстати, те же граждане, которые не думали паниковать даже весной 2022 года и тратили свои сбережения на нужды войска. Пока НБУ не начал их настойчиво убеждать, что настоящим их приоритетом является получение доходов.

Также и банки в первые месяцы большой войны вкладывали десятки миллиардов гривен в государственные облигации под 10−11% годовых, пока Нацбанк не повысил учетную ставку до 25% и не убедил их в том, что нужно просить у правительства гораздо больше.

Авторитет и колоссальный информационный ресурс регулятора можно было бы использовать для поощрения вложений в военные облигации с акцентом на необходимости финансировать военные расходы, а не на возможности получить доход. Украинское общество не раз доказывало, что материальные стимулы не являются определяющими факторами его действий. Особенно в критические моменты истории.

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К огромному сожалению, этого так и не понял НБУ, и принялся формировать альтернативную реальность, в которой безусловным приоритетом для каждого должна быть «привлекательность гривневых активов». И достиг в этом значительных успехов. Неудивительно, что даже маленький шаг Нацбанка в направлении нормализации монетарной политики (снижение учетной ставки на 0,5 п.п.) воспринимается многими, как неожиданность.